Ngành đường sắt tăng tàu phục vụ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Theo đó, tuyến Hà Nội - TPHCM, ngành đường sắt tăng thêm 4 chuyến tàu SE23, SE24 vào các ngày 28 và 31-8.
Trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, tổ chức thêm tàu SE17 ngày 29-8 và SE18 ngày 30-8.
Tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm tàu NA3 ngày 28-8 cùng các chuyến QB2 ngày 1 và 2-9.
Trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới, chạy thêm tàu QB1 ngày 28-8 và QB2 ngày 31-8.
Tuyến Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng chạy thêm 12 chuyến tàu.
Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng duy trì đôi tàu SE21/22; tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn chạy thêm tàu SE30 ngày 28-8 và SE29 ngày 2-9.
Tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm các chuyến: SNT4, SNT6, SNT8 ngày 28-8, SNT3 ngày 29-8 và 2-9, SNT5 ngày 1 và 2-9.
Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết chạy thêm các chuyến gồm SPT4 ngày 29, 30-8 và 2-9; SPT3 ngày 1 và 2-9.
Tính đến ngày 21-8, ngành đường sắt đã bán khoảng 64.000 vé tàu phục vụ kỳ nghỉ lễ.
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, ngày 28-8, tại ga Đồng Hới sẽ diễn ra lễ khai trương đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản Thế giới”.
Đoàn tàu gồm 8 toa, phục vụ hơn 300 hành khách, trong đó có 5 toa ghế ngồi mềm có thể xoay 180 độ, một toa chất lượng cao 24 chỗ, toa cộng đồng và toa dịch vụ giải trí.