Ngành đường sắt tăng tàu phục vụ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt vừa cho biết sẽ tăng nhiều chuyến tàu trên nhiều tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 .

Ngành đường sắt tăng chuyến phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2-9

Theo đó, tuyến Hà Nội - TPHCM, ngành đường sắt tăng thêm 4 chuyến tàu SE23, SE24 vào các ngày 28 và 31-8.

Trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, tổ chức thêm tàu SE17 ngày 29-8 và SE18 ngày 30-8.

Tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm tàu NA3 ngày 28-8 cùng các chuyến QB2 ngày 1 và 2-9.

Trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới, chạy thêm tàu QB1 ngày 28-8 và QB2 ngày 31-8.

Tuyến Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng chạy thêm 12 chuyến tàu.

Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng duy trì đôi tàu SE21/22; tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn chạy thêm tàu SE30 ngày 28-8 và SE29 ngày 2-9.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm các chuyến: SNT4, SNT6, SNT8 ngày 28-8, SNT3 ngày 29-8 và 2-9, SNT5 ngày 1 và 2-9.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết chạy thêm các chuyến gồm SPT4 ngày 29, 30-8 và 2-9; SPT3 ngày 1 và 2-9.

Tính đến ngày 21-8, ngành đường sắt đã bán khoảng 64.000 vé tàu phục vụ kỳ nghỉ lễ.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, ngày 28-8, tại ga Đồng Hới sẽ diễn ra lễ khai trương đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản Thế giới”. Đoàn tàu gồm 8 toa, phục vụ hơn 300 hành khách, trong đó có 5 toa ghế ngồi mềm có thể xoay 180 độ, một toa chất lượng cao 24 chỗ, toa cộng đồng và toa dịch vụ giải trí.

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