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Giao thông

Quảng Ngãi: Thông tuyến đường tránh đèo Măng Rơi

SGGPO

Tối 21-8, ông Nguyễn Công Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị quản lý tuyến đường đã khơi thông vị trí sạt lở trên đường tránh đèo Măng Rơi, đoạn qua địa bàn xã, đưa giao thông trở lại bình thường.

Clip: Các đơn vị khơi thông vị trí sạt lở trên đường tránh đèo Măng Rơi. Thực hiện: HỮU PHÚC - CÔNG NHẬT

Theo đó, sáng cùng ngày, Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng giao thông Đắk Bình (đơn vị quản lý, bảo dưỡng tuyến đường) đã huy động nhân lực, thiết bị và máy móc để hốt dọn đất đá, san gạt khu vực sạt lở.

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2 xe múc san gạt, hốt dọn vị trí sạt lở. Ảnh: CÔNG NHẬT

Đến 12 giờ, đơn vị mở được 1 vệt bánh xe qua khu vực sạt lở. 2 tiếng sau, khu vực được khơi thông hoàn toàn, các phương tiện có thể lưu thông bình thường.

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Vị trí sạt lở đã được khơi thông. Ảnh: CÔNG NHẬT

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Nhật, khu vực này vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở khi xảy ra mưa lũ.

Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng giao thông Đắk Bình đang bố trí phương tiện ở gần đó, sẵn sàng xử lý khi có sạt lở, nhằm nhanh chóng khôi phục lưu thông.

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Ông Bùi Tiến Lý, Bí thư Đảng ủy xã Kon Đào kiểm tra vị trí sạt lở. Ảnh: CÔNG NHẬT

Như Báo SGGP phản ánh, đường tránh đèo Măng Rơi nối xã Kon Đào với xã Tu Mơ Rông liên tục xảy ra sạt lở tại địa phận xã Kon Đào.

Ngày 19-8, một vị trí sạt lở gây tắc đường nhưng nhanh chóng được cơ quan chức năng khắc phục.

Sáng 20-8, sạt lở tiếp tục xảy ra khiến tuyến đường bị chia cắt, đến 14 giờ ngày 21-8 mới thông xe hoàn toàn.

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Quá trình thông tuyến gặp khó khăn vì thời tiết mưa, sương mù. Ảnh: CÔNG NHẬT
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HỮU PHÚC

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