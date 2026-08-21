Quảng Ngãi: Thông tuyến đường tránh đèo Măng Rơi

Theo đó, sáng cùng ngày, Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng giao thông Đắk Bình (đơn vị quản lý, bảo dưỡng tuyến đường) đã huy động nhân lực, thiết bị và máy móc để hốt dọn đất đá, san gạt khu vực sạt lở.
Đến 12 giờ, đơn vị mở được 1 vệt bánh xe qua khu vực sạt lở. 2 tiếng sau, khu vực được khơi thông hoàn toàn, các phương tiện có thể lưu thông bình thường.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Nhật, khu vực này vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở khi xảy ra mưa lũ.
Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng giao thông Đắk Bình đang bố trí phương tiện ở gần đó, sẵn sàng xử lý khi có sạt lở, nhằm nhanh chóng khôi phục lưu thông.
Như Báo SGGP phản ánh, đường tránh đèo Măng Rơi nối xã Kon Đào với xã Tu Mơ Rông liên tục xảy ra sạt lở tại địa phận xã Kon Đào.
Ngày 19-8, một vị trí sạt lở gây tắc đường nhưng nhanh chóng được cơ quan chức năng khắc phục.
Sáng 20-8, sạt lở tiếp tục xảy ra khiến tuyến đường bị chia cắt, đến 14 giờ ngày 21-8 mới thông xe hoàn toàn.