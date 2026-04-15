ADB, BIDV và các đối tác công bố khoản vay bền vững 250 triệu USD

BIDV và ADB ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác về tài chính bền vững

Khoản vay hỗ trợ nông nghiệp bền vững, doanh nghiệp SME/MSME, SME do phụ nữ làm quản lý

Khoản vay bền vững trung dài hạn 250 triệu USD được đặt nền móng từ Biên bản Ghi nhớ hợp tác về tài chính bền vững (MOU) giữa BIDV và ADB, ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP28. Sau quá trình đàm phán, tháng 3-2026, BIDV đã rút vốn thành công nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ nông nghiệp bền vững, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam.

Việc huy động thành công khoản vay khẳng định uy tín và năng lực của BIDV trong việc đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe của các tổ chức tài chính quốc tế. Đặc biệt, khoản vay bao gồm cấu phần nguồn vốn ưu đãi trị giá 20 triệu USD từ Quỹ Khí Hậu và Thiên Nhiên Canada dành cho Khu Vực Tư Nhân ở Châu Á (CANPA) – Quỹ được thành lập vào năm 2024 với tư cách là một quỹ tín thác do ADB quản lý với tổng giá trị cam kết là 360 triệu đô la Canada từ Chính phủ Canada.

Đại sứ Jim Nickel phát biểu: “Cốt lõi của sáng kiến này là một ví dụ điển hình về tài chính kết hợp (blended finance) trong thực tiễn. Thông qua Quỹ Khí hậu và Thiên nhiên Canada dành cho khu vực tư nhân tại châu Á (CANPA), Canada cung cấp nguồn tài chính ưu đãi giúp hỗ trợ huy động các nguồn vốn lớn hơn cho các tác động bền vững. Quan hệ đối tác này phản ánh chiều sâu và sự chín muồi của quan hệ hợp tác Canada-Việt Nam, được bồi đắp trong hơn năm thập kỷ qua, cũng như cam kết chung của chúng ta trong việc mang lại các kết quả thiết thực -từ hành động ứng phó biến đổi khí hậu đến tăng trưởng bao trùm - nhằm hỗ trợ các ưu tiên của Việt Nam và góp phần vào một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng.”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của Khoản vay trong việc hỗ trợ BIDV triển khai kịp thời nguồn vốn ưu đãi tới các lĩnh vực ưu tiên phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ như nông nghiệp xanh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ/lãnh đạo. Hợp tác này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới không chỉ nhanh hơn mà còn bền vững và bao trùm hơn, gắn với tạo lập giá trị dài hạn dựa trên những trụ cột phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn

BIDV và các đối tác quốc tế đồng hành thúc đẩy tài chính bền vững và bao trùm

Đại diện các bên cho vay tham gia giao dịch, ông Bhargav Dasgupta, Phó Chủ tịch Ngân hàng ADB chia sẻ, giao dịch này đánh dấu bước tiến quan trọng trong củng cố quan hệ đối tác giữa ADB và BIDV, cũng như thúc đẩy tài chính toàn diện và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Việc kết hợp nguồn vốn thương mại với vốn ưu đãi, cùng hỗ trợ kỹ thuật, sẽ giúp BIDV mở rộng tài trợ cho nông nghiệp bền vững và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần xây dựng một nền kinh tế thích ứng và bao trùm hơn.

Thực tế, nông nghiệp xanh, kinh tế tư nhân tại Việt Nam tuy là ưu tiên chiến lược phát triển của Việt Nam nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro đối với các ngân hàng thương mại trong việc đem lại hỗ trợ tài chính thiết thực tới khách hàng. Trong bối cảnh đó, khoản vay bền vững 250 triệu USD với sự tham gia của các định chế tài chính quốc tế không chỉ hỗ trợ BIDV về nguồn lực tài chính mà còn bổ sung hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế để triển khai hiệu quả nguồn vốn vay tới các khách hàng, dự án đủ điều kiện. Khoản vay đồng thời gửi đi thông điệp về cam kết mạnh mẽ, hợp tác toàn diện giữa BIDV và định chế tài chính đa phương, song phương nhằm triển khai các hành động cụ thể hướng tới phát triển bền vững, cam kết đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

LÊ ANH