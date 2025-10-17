Agribank chung tay xây dựng các trường nội trú tại Đà Nẵng

Ngày 16-10-2025, tại xã miền núi, biên giới Tây Giang của Thành phố Đà Nẵng đã diễn lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang. Dịp này, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã trao tài trợ 20 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng trường, thể hiện cam kết đồng hành của ngân hàng trong phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xem giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho phát triển bền vững. Đầu tư cho giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, mà còn là khẳng định cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau. Phát triển kinh tế phải đi đôi với an sinh xã hội, với bảo đảm quốc phòng - an ninh, với sự chăm lo thiết thực cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận bình đẳng về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá…; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh và tiến bộ để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển… Đây chính là minh chứng rõ nét cho chủ trương phát triển toàn diện - lấy con người làm trung tâm, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm công bằng, nhân văn và phát triển bền vững.

Thành phố Đà Nẵng đã kịp thời triển khai 6 dự án xây dựng 6 trường học tại các xã biên giới trong năm 2025 theo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị, với tổng số kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng; trong đó, riêng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang có kinh phí hơn 262 tỷ đồng, tiết kiệm gần 10% kinh phí so với kế hoạch. Dự kiến, Trường Tây Giang sẽ hoàn thành xây dựng trước tháng 6-2026, và sẽ hoàn thành xây dựng cả 6 trường khu vực biên giới trong năm 2026.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, triển khai giai đoạn 2 của dự án nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nhu cầu phát sinh, các cơ quan liên quan cần kịp thời báo cáo UBND thành phố; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng để được xem xét, giải quyết.

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi lễ

Được biết, Tây Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng - an ninh. Việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tại đây không chỉ đáp ứng cho nhu cầu học tập của gần 2.000 con em của đồng bào dân tộc thiểu số mà đảm bảo nhu cầu lâu dài của cấp học tiểu học và trung học trên địa bàn xã Tây Giang.

Xác định tầm quan trọng của dự án, lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa ngôi trường đi vào hoạt động phục vụ con em tại địa phương. Cùng với đó, Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sớm khởi công xây dựng các trường học còn lại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV trao tặng 20 tỷ đồng tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng”

Tại lễ động thổ xây dựng trường học ở Tây Giang, đại diện Agribank, Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch HĐTV đã trao tặng 20 tỷ đồng tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng” - là mức tài trợ lớn nhất trong chương trình. Khoản tài trợ này được trích từ nguồn an sinh xã hội và đóng góp của cán bộ, người lao động Agribank, thể hiện rõ nét trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Sự đồng hành phát triển cùng với các địa phương của Agribank không chỉ dừng lại ở Đà Nẵng, dấu ấn nghĩa tình của Agribank còn in đậm trên khắp các vùng miền trên cả nước thông qua hàng loạt chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng như: hỗ trợ y tế, xây nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, đồng hành cùng ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Hằng năm, với hàng trăm tỷ đồng được dành cho công tác an sinh xã hội, Agribank không chỉ là trụ cột của ngành nông nghiệp mà còn là điểm tựa vững chắc của hàng triệu người dân. Xứng đáng với danh hiệu Ngân hàng vì cộng đồng, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của một ngân hàng thương mại hàng đầu, luôn đặt trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia lên hàng đầu, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Agribank News