Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Tăng tốc về đích

Những ngày này, không khí trên công trường Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành - TP Đồng Nai, rất khẩn trương với hàng trăm mũi thi công đồng bộ. Việc chuẩn bị khai thác thương mại cũng được triển khai song song, phấn đấu đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ ngày 1-12-2026.

Nhiều khu vực trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành xây dựng (ẢNH: XUÂN TRUNG)

Nhiều hạng mục đã hoàn thành

Giữa tháng 7-2026, tại công trường sân bay Long Thành có gần 7.200 nhân công trực tiếp làm việc, chia làm nhiều mũi thi công, tập trung chủ yếu tại khu vực nhà ga hành khách - công trình được xem là “trái tim” của sân bay. Ghi nhận thực tế cho thấy, phần mái nhà ga đã hoàn thành, hệ thống điện chiếu sáng, các đảo làm thủ tục bay, khu vực hải quan... cơ bản hoàn thành. Anh Nguyễn Văn Trung, kỹ sư thi công hệ thống mái khu vực nhà ga, cho biết: “Tôi đã tham gia làm việc tại công trường hơn 1 năm qua, với nhiệm vụ bám sát thiết kế được duyệt, hỗ trợ nhân sự làm việc và cập nhật các khó khăn, vướng mắc; tổ chức thảo luận tháo gỡ ngay tại công trường, bàn phương án thi công an toàn và nhanh nhất, không để tồn tại các phần việc sang ngày hôm sau, góp phần đưa toàn bộ dự án về đích đúng kế hoạch”.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư dự án thành phần 3, sân bay Long Thành giai đoạn 1), tổng thể khối lượng đã đạt 77,85%, trong đó nhiều gói thầu đã hoàn thành. Toàn dự án đang huy động thêm gần 2.000 người, hướng tới mục tiêu có 9.000 công nhân trực tiếp thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai đồng bộ các hạng mục bên trong và ngoài khu vực nhà ga. Về hạ tầng kỹ thuật nền tảng, trong tháng 6-2026, ACV đã phối hợp Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện thành công từ trạm 110kV vào trạm tiếp nhận nguồn PWR-ACV với 6 lộ trung thế 22kV qua Tunnel line 3 và line 4, toàn bộ máy cắt trung thế nghiệm thu đáp ứng yêu cầu. Cùng đó, tuyến ống cấp nước chính DN500 được đấu nối tại khu vực cổng 1, dẫn qua Tunnel kỹ thuật đến các đơn vị sử dụng, sẵn sàng phục vụ cả nhu cầu thi công lẫn sinh hoạt.

Trong số 16 gói thầu xây lắp chính, các đơn vị đã hoàn thành xây dựng 3 gói thầu gồm: gói 2.4 (tường rào trong 1.810ha), gói 3.4 (san nền và thoát nước) và gói 5.6 (thi công cọc nhà ga hành khách). Các gói thầu xây lắp còn lại đang tăng tốc thi công, có khối lượng hoàn thành đạt gần 60% đến hơn 90%, tiêu biểu như gói thầu số 4.6: thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng đường cất hạ cánh, giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 90,82% so với giá trị hợp đồng.

Theo định hướng khai thác của ACV, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì mạng lưới bay nội địa và các đường bay quốc tế tầm ngắn - tầm trung, trong khi sân bay Long Thành được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng, từng bước thu hút các đường bay quốc tế mới, đặc biệt tại các thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Gấp rút chuẩn bị vận hành

Cùng với tăng tốc thi công nước rút, ACV đang triển khai đồng bộ các bước đưa sân bay vào khai thác theo kế hoạch. Các đơn vị đã tuyển dụng 80 nhân sự vận hành sân bay, làm việc tại 8 phòng, 4 trung tâm của sân bay Long Thành, nâng tổng số nhân sự mới lên 250 người.

Đến nay, ACV đã chủ động làm việc với các hãng hàng không trong nước, quốc tế và các đối tác về phương án, kịch bản khai thác tại sân bay Long Thành; đồng thời, tổ chức nhiều đoàn khảo sát thực tế tại công trường dự án. Đối với các hãng hàng không trong nước, ACV đã nhận được đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành từ các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines. Đối với các hãng hàng không nước ngoài, các đơn vị đã làm việc với đại diện Hiệp hội các hãng hàng không khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất (SGN AOC), Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), đại diện 34 hãng hàng không quốc tế như Korean Air, All Nippon Airways, Cathay Pacific và Japan Airlines nhằm thảo luận, chuẩn bị phương án khai thác sân bay hiệu quả nhất.

Theo Quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng, ACV đang phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục, công trình và lắp đặt trang thiết bị, mục tiêu hoàn thành công tác xây dựng, chậm nhất trong tháng 9-2026. Về lộ trình khai thác, trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng, ACV xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, theo nguyên lý “phân vai theo thị trường”, thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để sân bay Long Thành vận hành ổn định và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

XUÂN TRUNG