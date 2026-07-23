Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026”

Vừa qua, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026” Ngành Bảo hiểm - Tài chính, tại Lễ trao Chứng nhận “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2026” do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Đây là năm thứ 7, Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu uy tín này, đánh dấu thêm một mốc son trên hành trình gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển tại Việt Nam. Dai-ichi Life Việt Nam đã khẳng định vị thế và uy tín thương hiệu, tiềm lực tài chính vững chắc, kinh doanh hiệu quả song hành với trách nhiệm xã hội cao, chất lượng sản phẩm và dịch vụ ưu việt, cùng niềm tin yêu của hơn 5,2 triệu khách hàng và gia đình, đối tác và cộng đồng.

Việc tiếp tục được vinh danh trong “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026” là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ số, xây dựng thương hiệu uy tín và phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

THANH HOÀNG