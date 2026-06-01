Chuỗi Museumoon mang âm nhạc vào Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Chuỗi Museumoon kết hợp biểu diễn âm nhạc với hình thức trò chuyện do MC Nguyên Khang dẫn dắt, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Theo đơn vị tổ chức, Museumoon không được xây dựng như một sân khấu ca nhạc thông thường, mà theo hướng “giám tuyển trải nghiệm nghệ thuật”. Mỗi chương trình có chủ đề, cấu trúc không gian và cách dẫn dắt cảm xúc riêng. Trong không gian di sản của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, khán giả có thêm trải nghiệm mới: vừa thưởng thức âm nhạc, vừa cảm nhận các tác phẩm mỹ thuật trong một không gian trình diễn đa giác quan.

Khán giả tham quan bảo tàng trước khi xem show âm nhạc

Ba chương trình đầu tiên của chuỗi Museumoon gồm: Sóng tự tình, diễn ra ngày 31-5; Chuyện chưa kể, dự kiến diễn ra ngày 25-6; và Rock in Museum, dự kiến diễn ra ngày 30-7.

Tại đêm nhạc Sóng tự tình, các ca sĩ Hiền Thục, Ôn Vĩnh Quang, Phương Phương Thảo và Tuấn Dũng cùng tham gia trình diễn. Các nghệ sĩ hòa giọng trong một số ca khúc như Vì một người ra đi, Một đêm say. Nhiều tiết mục song ca như Bảy ngày đợi mong, Mộng ước rẽ đôi, Tôi đã mong mình quên được cũng nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Các ca sĩ hòa giọng

Trong phần trình diễn cá nhân, Tuấn Dũng mang đến các ca khúc Bao giờ biết tương tư, Sợ yêu, Người yêu cũ có người yêu mới, Vĩnh biệt mùa hè. Hiền Thục trình diễn Thanh tân, Điều em lo sợ, Truy mộng nhân, Dạo bước trên đường đời, Vẫn như ngày mưa cũ, Họa khúc mỹ nhân. Ôn Vĩnh Quang thể hiện Kiếp nào có yêu nhau, Chỉ chừng đó thôi, Mong một ngày anh nhớ đến em, Tháng mấy anh nhớ em, Ngày chưa giông bão. Phương Phương Thảo gửi đến khán giả Ánh trăng hiểu lòng tôi, Tay vớt ánh trăng, Cô gái đến từ hôm qua, Chiều nghe biển khóc...

TIỂU TÂN