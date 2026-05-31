Nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi nhân dịp 1-6

Chiều 31-5, tại Đường sách TPHCM, Chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam" dành cho các em dưới 15 tuổi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Cuộc thi là sân chơi để các em thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, mái trường, môi trường sống và những ước mơ tuổi thơ thông qua hội họa. Đồng thời là hoạt động góp phần khơi dậy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng cảm xúc tích cực, tinh thần sẻ chia và niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong thiếu nhi.

Ban tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam". Ảnh: BTC

Kết quả: Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt cho em Trần Nguyễn An Nhiên, 1 giải Nhất cho em Võ Hoàng Anh Thư, 1 giải Nhì cho em Nguyễn Hoàng Phúc An và 1 giải Ba cho em Lê Khánh Hân.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho em Võ Hoàng Anh Thư (trái) và giải Đặc biệt cho em Trần Nguyễn An Nhiên. Ảnh: BTC

* Dịp này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật còn giới thiệu đến bạn đọc loạt sách dành cho thiếu nhi với nhiều ấn phẩm đặc sắc thuộc các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, giáo dục kỹ năng sống, khoa học phổ thông và phát triển nhân cách dành cho thiếu nhi. Đáng chú ý là tác phẩm Lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm mới bằng thể thơ lục bát kèm tranh minh họa sinh động, cho phép các em tương tác bằng cách tô màu.

Ấn phẩm "Lịch sử nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm mới với những hình vẽ sinh động. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, các bộ sách như Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan hay Cha mẹ thông thái đóng vai trò là những "mắt xích" kết nối gia đình. Thay vì những bài học giáo điều, mỗi cuốn sách như một lời thủ thỉ về lòng biết ơn, sự tự lập và kỹ năng sinh tồn - những hành trang không thể thiếu để trẻ tự tin trưởng thành trong một thế giới đầy biến động.

Phụ huynh và các em nhỏ xem sách tại Đường sách TPHCM. Ảnh: BTC

QUỲNH YÊN