Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu trong Chị chị em em 3

Thương hiệu phim Chị chị em em trở lại với phần 3, vừa khai máy ngày 31-5 tại Bắc Ninh. Ở phần phim mới, Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính Thị Mầu.

Tại buổi khai máy, nhà sản xuất Will Vũ công bố Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai nữ chính trong Chị chị em em 3. Nhân vật cô thể hiện là Thị Mầu, hình tượng quen thuộc trong văn hóa dân gian Bắc bộ.

Tiếp nối tinh thần của 2 phần phim trước, Chị chị em em 3 được hé lộ tiếp tục theo đuổi màu sắc tâm lý, giật gân, với nhiều tình tiết đảo chiều, các mối quan hệ nguy hiểm và không khí quyến rũ đặc trưng của loạt phim.

Đoàn phim Chị chị em em 3 tại lễ cúng khai máy. Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về vai diễn mới, Kỳ Duyên cho biết cô háo hức khi được tham gia dự án, đặc biệt khi phim ghi hình tại bối cảnh thân thuộc với một người con Bắc bộ như cô. Với cô, Thị Mầu là nhân vật đã gắn với ký ức văn hóa chèo từ nhỏ. Người đẹp kỳ vọng có thể thể hiện và khai thác một khía cạnh mới của nhân vật này, đồng thời thừa nhận bản thân chịu không ít áp lực.

Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai chính trong phim. Ảnh: ĐPCC

Khác với 2 phần phim trước có bối cảnh ở miền Nam, Chị chị em em 3 đưa câu chuyện ra Bắc, với địa điểm ghi hình tại Bắc Ninh. Điều này khiến khán giả kỳ vọng sẽ được nhìn thấy những nét văn hóa đặc trưng và cảnh đẹp của vùng đất quan họ trên màn ảnh rộng.

Về việc chọn Bắc Ninh làm bối cảnh chính, nhà sản xuất Will Vũ cho biết đây là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, thu hút sự quan tâm của nhiều người làm nghệ thuật. Thông qua câu chuyện phim, ê-kíp mong muốn góp phần truyền tải nét văn hóa đặc sắc của vùng đất quan họ đến khán giả.

Theo ê-kíp, phía UBND tỉnh Bắc Ninh cũng tạo điều kiện cho đoàn phim trong quá trình sản xuất, từ sắp xếp bối cảnh quay, lưu trú đến đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện ngoài Kỳ Duyên, ê-kíp chưa công bố thêm các gương mặt khác tham gia Chị chị em em 3. Phim dự kiến khởi chiếu trong năm 2026.

HẢI DUY