Cuộc hội ngộ của những người lính

Ba người lính gồm: Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Đức Hải; Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Phước Lượng và Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động trong buổi ra mắt sách chiều 31-5, tại TPHCM.

Không đơn thuần là một buổi ra mắt sách, mà còn là cuộc gặp gỡ của những người từng đi qua chiến tranh và tiếp tục cống hiến bằng những trang viết giàu trách nhiệm với lịch sử, với thế hệ mai sau.

Trung tướng, Anh hùng LLVT Lưu Phước Lượng với bộ sách Dấu ấn cuộc đời, Luận bàn và suy ngẫm - Góc nhìn từ thực tiễn (NXB Quân đội nhân dân, tái bản năm 2026); Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Đức Hải với ba tác phẩm: Địa chiến lược chính trị-quân sự Tây Nguyên, Thế trận và lòng dân, Phong ba biển tình (NXB Quân đội nhân dân, 2026); Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển với hai tác phẩm Mẹ ngồi bậu cửa và Đất đai Tổ quốc (NXB Hội Nhà văn, 2026).

Các tác phẩm được giới thiệu tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Chia sẻ về ấn phẩm Dấu ấn cuộc đời, Trung tướng Lưu Phước Lượng cho biết, ông viết tác phẩm này trong một năm, ghi lại toàn bộ chặng đường từ lúc mới 5, 6 tuổi cho đến khi đã ngoài 70 tuổi. Mỗi chặng đường, mỗi sự kiện quan trọng trong cuộc đời đều được ông hồi tưởng và ghi chép lại.

Thông qua Dấu ấn cuộc đời, tác giả mong muốn khắc họa lại cuộc trường chinh đầy gian khổ của dân tộc để giành lấy độc lập, tự do cho đất nước, để giới trẻ hôm nay có thể hình dung rõ nét về quá khứ. Qua đó, ông hy vọng truyền tải khát vọng và niềm tin, thôi thúc thế hệ trẻ đóng góp xây dựng đất nước ngày càng hùng cường.

Luận bàn và suy ngẫm tập hợp các bài viết trải dài suốt quá trình công tác của Trung tướng Lưu Phước Lượng. Các bài viết được đúc kết từ thực tiễn với góc nhìn đa dạng, trải dài trên nhiều chủ đề với tư tưởng xuyên suốt là khát vọng về một đất nước hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Còn trong tác phẩm của Trung tướng Nguyễn Đức Hải có sự pha trộn hài hòa giữa người lính và thi sĩ. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ tự nhận mình là một nhà thơ, mà chỉ xem mình là người ghi lại những cảm xúc trên hành trình cuộc đời, bắt đầu từ những năm tháng học tập dưới hầm trú ẩn vào năm 1972.

Theo chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Đức Hải, trải nghiệm từ chiến trường và tình người trong sự thăng trầm của đất nước là nguồn cảm hứng không thể tách rời. “Chiến trường cho tôi những trải nghiệm, cuộc sống tình người cho tôi những cảm xúc. Đất nước đi qua những thăng trầm đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Chính điều đó đã không tách rời giữa người lính với những dòng cảm xúc trong tôi. Và chính cuộc đời người lính giúp cho những vần thơ thêm thăng hoa", Trung tướng Nguyễn Đức Hải bày tỏ.

Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển gửi lời cảm ơn đến những bạn đọc tham dự chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển cho rằng, đối với người lính, trước hết cầm súng, sau mới là cầm bút. Câu chữ của những người lính bước ra từ chiến tranh không đến từ "tháp ngà" nghệ thuật, mà được chắt chiu từ máu, nước mắt, mồ hôi và sự hy sinh của đồng đội.

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, Đại tá Trần Thế Tuyển luôn kiên trì với những đề tài về chiến tranh cách mạng, người có công, thân phận con người và những giá trị nhân văn. Tại chương trình, Đại tá Trần Thế Tuyển giới thiệu đến bạn đọc hai tác phẩm quan trọng do NXB Hội Nhà văn ấn hành, gồm: Đất đai Tổ quốc (truyện ngắn và ký) gồm 30 truyện ngắn và 75 bài ký; Mẹ ngồi bậu cửa (thơ và trường ca).

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, chia sẻ: “Hiện nay, hồi ký là thể loại được độc giả tìm đọc nhiều nhất vì sự chân thực mà nó mang lại. Mong các tác giả hãy bắt tay vào viết, bởi những người trực tiếp cầm súng đi qua đau thương, mất mát thường là những người viết về chiến tranh hay nhất”.

HỒ SƠN