Ấn Độ: Cháy xe buýt, ít nhất 20 người thiệt mạng

Một vụ cháy xe buýt nghiêm trọng ngày 14-10 tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Hiện trường vụ cháy xe buýt. Ảnh: TIMES OF INDIA

Theo giới chức địa phương, chiếc xe buýt chở hơn 50 hành khách đang di chuyển giữa hai thành phố du lịch nổi tiếng Jaisalmer và Jodhpur thì bất ngờ bốc khói từ phần sau vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi rời Jaisalmer. Tài xế lập tức dừng xe bên đường, song ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ phương tiện, khiến nhiều người không kịp thoát thân.

Cảnh sát cho biết 19 người thiệt mạng tại chỗ, trong khi một nạn nhân khác tử vong trên đường đến bệnh viện thành phố Jodhpur. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát phải mất gần một giờ mới khống chế được đám cháy. Những người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế gần đó, một số trong tình trạng nguy kịch.

Theo hãng tin Press Trust of India, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện hoặc rò rỉ nhiên liệu, song cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra.

Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và thông báo Chính phủ Ấn Độ sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (khoảng 2.250 USD) cho thân nhân người thiệt mạng, 50.000 rupee cho người bị thương.

Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Theo số liệu Bộ Giao thông Vận tải Ấn Độ, năm 2023, nước này ghi nhận hơn 480.000 vụ tai nạn, làm 173.000 người thiệt mạng và hơn 460.000 người bị thương.

HUY QUỐC