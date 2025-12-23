Thế giới

Mỹ tăng gấp 3 lần trợ cấp cho người nhập cư tự nguyện trục xuất

Ngày 22-12, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo sẽ tăng gấp 3 lần khoản trợ cấp dành cho những người di cư chọn tự nguyện trục xuất khỏi Mỹ, lên mức 3.000 USD.

Screenshot 2025-12-23 at 07.23.29.png
Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo sẽ tăng gấp 3 lần khoản trợ cấp dành cho những người di cư chọn tự nguyện “trục xuất” khỏi Mỹ, lên mức 3.000 USD. Ảnh: INSTAGRAM

Thông báo cho biết khoản trợ cấp này sẽ được trao cho những người đang ở Mỹ bất hợp pháp đăng ký rời khỏi đất nước trước cuối năm nay. Khoản trợ cấp sẽ bao gồm một chuyến bay hồi hương miễn phí.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem kêu gọi những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ tận dụng cơ hội này, đồng thời cảnh báo sẽ mạnh tay với những người cố tình trốn tránh.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), từ khi nhậm chức hồi tháng 1, hơn 2,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ dưới các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, trong số này, chính quyền mới hồi hương (bằng trục xuất) khoảng 622.000 người, thấp hơn nhiều mức cam kết 1 triệu người nhập cư mỗi năm. Theo các nguồn tin, trong năm 2026, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt hơn với hàng tỷ USD kinh phí mới.

