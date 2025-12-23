Định hướng xuất khẩu thời kỹ thuật số

Chính phủ Nga đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện các nguyên tắc xuất khẩu trong kỷ nguyên số, từ việc đơn giản hóa thủ tục hải quan đến xây dựng các chuỗi logistics hoàn chỉnh thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Định hướng này được Thủ tướng Mikhail Mishustin xác định rõ và chỉ thị xây dựng lộ trình “xuất khẩu bằng nhấp chuột” trước ngày 31-3-2026, mục tiêu là tạo ra một cơ chế xuất khẩu thuận tiện, minh bạch và có khả năng mở rộng nhanh, đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong bối cảnh nước này tìm kiếm các kênh tăng trưởng bền vững hơn.

Báo Izvestia dẫn lời Phó Chủ tịch Trung tâm Xuất khẩu Nga Alexey Solodov cho biết, Nga đã xác định được những nhóm sản phẩm có tiềm năng trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực mà không cần cạnh tranh trực diện với các tập đoàn toàn cầu. Trọng tâm trước mắt là mỹ phẩm thiên nhiên và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, bao gồm cả dòng ẩm thực cao cấp dựa trên lợi thế tự nhiên của các vùng lãnh thổ Nga.

Người tiêu dùng nước ngoài đặc biệt đánh giá cao nguồn gốc nguyên liệu từ rừng taiga cùng các công thức truyền thống, yếu tố tạo nên bản sắc riêng và giúp sản phẩm Nga thâm nhập phân khúc cao cấp. Hiện nay, các sản phẩm sản xuất tại Nga được quảng bá trên 21 sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới, với 50 cửa hàng trực tuyến mang thương hiệu quốc gia đang hoạt động.

Mỹ phẩm thiên nhiên đang trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga Ảnh: Izvestia

Song song với đó, tập đoàn Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nga (SMEs) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập chuỗi hợp tác sản xuất và tiếp cận thị trường mới.

Trên nền tảng kỹ thuật số dành cho SMEs, dịch vụ Hợp tác sản xuất và bán hàng cung cấp nhu cầu từ các công ty nước ngoài để các nhà sản xuất Nga có thể chào bán sản phẩm, dịch vụ phù hợp; hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đàm phán với đối tác tiềm năng. Hiện dịch vụ này đã tiếp nhận hơn 10.000 yêu cầu sản phẩm từ hơn 350 công ty của 17 quốc gia.

Trong tổng số các giao dịch với đối tác nước ngoài, khoảng 1/3 liên quan đến sản xuất quần áo và dệt may; khoảng 14% thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện; linh kiện ô tô chiếm gần 13%; thiết bị công nghiệp có tỷ lệ tương đương; còn sản xuất thực phẩm chiếm khoảng 9%.

Các sàn thương mại điện tử hàng đầu của Nga cũng tham gia tích cực vào chiến lược xuất khẩu kỹ thuật số. Theo Liên hiệp các Nhà công nghiệp và doanh nhân Nga, chỉ riêng một sàn thương mại điện tử lớn trong năm 2024 đã đạt khối lượng giao hàng vượt 200 tỷ ruble, cho thấy quy mô và tiềm năng của kênh xuất khẩu mới này.

Chiến lược của Moscow không nhằm hội nhập hệ sinh thái phương Tây, mà ưu tiên xây dựng các mối liên kết riêng với những thị trường lân cận và mới nổi, hướng mạnh sang châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, nơi nước này có dư địa chính trị và công nghệ lớn hơn để triển khai các mô hình hợp tác mới.

Trong đó, các nền tảng tại châu Á, châu Phi và Trung Đông như Lazada, Jumia và Noon được đánh giá là đặc biệt triển vọng. Theo chỉ thị của Thủ tướng Mishustin, lộ trình này sẽ trở thành một phần của chiến lược phát triển số đến năm 2035.

Trong bối cảnh thương mại điện tử đang dần trở thành một cấu phần của chính sách sản xuất quốc gia, thách thức lớn nhất của Nga là tìm được chỗ đứng riêng giữa các đối thủ đến từ Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu.

HẠNH CHI