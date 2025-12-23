Pháp ban bố báo động đỏ lũ lụt tại miền Nam

Ngày 22-12, Chính phủ Pháp ban bố tình trạng báo động đỏ - mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống Vigicrues – do mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hérault dâng nhanh, đe dọa gây lũ lụt nghiêm trọng.

Mực nước dâng cao của sông Herault chảy xiết qua thị trấn Laroque của Pháp. Ảnh : MSN

Cảnh báo đỏ áp dụng cho đoạn sông Hérault từ Pouzols đến Agde, nơi ghi nhận dòng chảy tăng mạnh trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Theo cơ quan khí tượng Météo-France, đợt thời tiết cực đoan này còn ảnh hưởng đến nhiều tỉnh miền Nam nước Pháp.

Hiện có 5 tỉnh khác gồm Haute-Corse, Var, Lozère, Aveyron và Tarn đang trong tình trạng báo động cam về lũ lụt. Riêng Aveyron và Tarn còn hứng chịu cảnh báo tuyết rơi và băng giá, gây rủi ro cho giao thông và sinh hoạt, nhất là tại khu vực đồi núi và cao nguyên.

Cảnh báo lũ lụt ở miền Nam nước Pháp

Chính quyền kêu gọi người dân theo dõi sát các bản tin khí tượng, tuân thủ nghiêm khuyến cáo an toàn, hạn chế đi lại tại các khu vực nguy hiểm.

Tại tỉnh Hérault, lũ đã khiến khoảng 1.000 hộ dân bị mất điện, trong đó gần một nửa tại khu vực Montpellier – trung tâm kinh tế, hành chính của tỉnh. Lực lượng cứu hộ và điện lực đang nỗ lực khắc phục sự cố, song gặp nhiều trở ngại do ngập sâu.

Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến giao thông hàng không, với nguy cơ chậm trễ hoặc hủy chuyến nếu mưa lớn tiếp diễn.

Giới chức Pháp nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại, và duy trì cảnh giác cao cho đến khi tình hình thủy văn ổn định trở lại.

HẠNH CHI