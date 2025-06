An Giang hình thành 3 đặc khu hành chính sau hợp nhất

Sáng 30-6, tại tỉnh Kiên Giang, diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, chính thức thành lập tỉnh An Giang mới trên cơ sở hợp nhất toàn bộ địa giới và dân số của hai tỉnh Kiên Giang và An Giang.

Trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại biểu Quốc hội; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và An Giang qua các thời kỳ; đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi trực tuyến tại nhiều điểm cầu trong tỉnh.

Đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về thành lập tỉnh An Giang

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ

Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12-6-2025 của Quốc hội, tỉnh An Giang mới được thành lập với diện tích tự nhiên hơn 9.888km², dân số gần 5 triệu người, gồm 102 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu hành chính: Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải.

Tại buổi lễ, Bộ Chính trị công bố quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm 67 ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 12 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020–2025. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Nguyễn Thanh Nhàn (Phó Bí thư Thường trực), ông Hồ Văn Mừng, ông Lâm Minh Thành và bà Trần Thị Thanh Hương.

Ông Hồ Văn Mừng được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, gồm: ông Nguyễn Thanh Phong, ông Lê Văn Phước, ông Lê Trung Hồ, ông Giang Thanh Khoa, ông Ngô Công Thức và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.

Về cơ cấu HĐND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Các Phó Chủ tịch gồm: bà Lê Hồng Thắm, bà Đinh Thị Việt Huỳnh và ông Giang Văn Phục.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sau hợp nhất gồm 16 đại biểu, trong đó bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Trưởng đoàn, bà Lý Anh Thư là Phó Trưởng đoàn chuyên trách.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, việc sáp nhập hai tỉnh là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đúng đắn, kịp thời và phù hợp với thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân. Đây là dấu mốc lịch sử trong lộ trình xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và vì dân phục vụ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang tập trung triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là bảo đảm bộ máy chính quyền cấp tỉnh, cấp xã vận hành thông suốt, hiệu quả ngay từ ngày 1-7-2025, không để xảy ra gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp theo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và phù hợp thực tiễn địa phương. Trong đó, cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và tiến độ thực hiện, nhằm đưa các chủ trương lớn của Trung ương sớm đi vào cuộc sống.

Cuối cùng, phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết của cán bộ, công chức, nhất là trong quá trình bố trí lại nhân sự, tổ chức bộ máy, bảo đảm sự ổn định và đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao nỗ lực, tinh thần chủ động của cả hệ thống chính trị hai tỉnh Kiên Giang và An Giang trong quá trình triển khai sáp nhập. Đồng thời cam kết Đảng bộ và chính quyền tỉnh An Giang sẽ tập trung cao độ để ổn định tổ chức, vận hành bộ máy hành chính hiệu quả ngay từ ngày đầu thành lập.

Ông cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như: Hoàn thành đầy đủ các thủ tục tổ chức bộ máy, bổ nhiệm nhân sự, phân công cán bộ theo đúng phương án đã phê duyệt; sớm vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã; tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; thực hiện các nghị quyết quan trọng về chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thể chế...

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền đô thị; phát triển đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tỉnh cũng sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp sau hợp nhất, phát huy tối đa tiềm năng về địa lý, kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Diễn đàn cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Kỳ vọng ở 3 đặc khu hành chính Cùng với việc chính thức thành lập tỉnh An Giang mới sau khi sáp nhập hai tỉnh Kiên Giang và An Giang, một điểm đáng chú ý trong tổ chức lại đơn vị hành chính lần này là việc tỉnh An Giang có thêm 3 đặc khu hành chính gồm: Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải. Trung tâm hành chính Đặc khu Thổ Châu Việc thành lập 3 đặc khu hành chính tại tỉnh An Giang mới được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh trong tổ chức quản lý và khai thác lợi thế biển đảo. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để phục vụ các sự kiện quốc tế như Diễn đàn cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc và tiến trình hình thành các vùng động lực phát triển ở ĐBSCL. Các đặc khu sẽ được quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, dịch vụ công, nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đi đầu trong chuyển đổi số và cải cách hành chính, hướng đến mô hình quản trị hiện đại, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

