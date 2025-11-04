Chính trị

Quốc phòng – an ninh

An Giang huấn luyện bay cấp cứu trên biển

SGGPO

Ngày 4-11, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370) đã tổ chức huấn luyện bay treo cấp cứu người trên vùng biển phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Ngay từ sáng sớm, mọi công tác bảo đảm, hiệp đồng cho thực hành bay cứu hộ, cứu nạn trên biển đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các thiết bị được kiểm tra lần cuối trước giờ cất cánh.

Các tổ bay, nhân viên bay tham gia thực hành huấn luyện trong lần này là những đơn vị đã có nhiều thành tích tốt, dày dạn kinh nghiệm, kỹ năng trên sân bay.

Để hoàn thành tốt nội dung huấn luyện, tất cả cán bộ, chiến sĩ thực hành bay đã tập trung ôn luyện lý thuyết, tích cực luyện tập bay treo cấp cứu tại sân bay, hiệp đồng huấn luyện với các thành viên tổ bay.

Diễn ra trong hai ngày 4 và 5-11, đợt huấn luyện bay lần này giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật lái, nhất là kỹ thuật bay biển; thực hiện nhanh hơn, chuẩn xác hơn việc tính toán xác định vị trí người cần cấp cứu, hướng gió, kỹ thuật treo cấp cứu trên biển.

Cùng với đó, biết căn cứ vào khả năng của trang bị cứu hộ, trình độ của nhân viên dù để điều khiển máy bay tiếp cận với mục tiêu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cấp cứu người trên biển.

>> Một số hình ảnh trong buổi huấn luyện bay treo cấp cứu người trên vùng biển phường Rạch Giá vào sáng 4-11.

44534294739927438524.jpg
372988156563401966311.jpg
140795234830650807512.jpg
43eb87648e03025d5b1210.jpg
5759574518345254418.jpg
ff10ef09266eaa30f37f7.jpg
0f1e75e87c8ff0d1a99e9.jpg
NAM KHÔI

Từ khóa

huấn luyện bay Trung đoàn Không quân 917 cứu hộ cứu nạn Trung đoàn Không quân Sư đoàn 370 vùng biển phường Rạch Giá

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn