An Giang huấn luyện bay cấp cứu trên biển

Ngày 4-11, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370) đã tổ chức huấn luyện bay treo cấp cứu người trên vùng biển phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Ngay từ sáng sớm, mọi công tác bảo đảm, hiệp đồng cho thực hành bay cứu hộ, cứu nạn trên biển đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các thiết bị được kiểm tra lần cuối trước giờ cất cánh.

Các tổ bay, nhân viên bay tham gia thực hành huấn luyện trong lần này là những đơn vị đã có nhiều thành tích tốt, dày dạn kinh nghiệm, kỹ năng trên sân bay.

Để hoàn thành tốt nội dung huấn luyện, tất cả cán bộ, chiến sĩ thực hành bay đã tập trung ôn luyện lý thuyết, tích cực luyện tập bay treo cấp cứu tại sân bay, hiệp đồng huấn luyện với các thành viên tổ bay.

Diễn ra trong hai ngày 4 và 5-11, đợt huấn luyện bay lần này giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật lái, nhất là kỹ thuật bay biển; thực hiện nhanh hơn, chuẩn xác hơn việc tính toán xác định vị trí người cần cấp cứu, hướng gió, kỹ thuật treo cấp cứu trên biển.

Cùng với đó, biết căn cứ vào khả năng của trang bị cứu hộ, trình độ của nhân viên dù để điều khiển máy bay tiếp cận với mục tiêu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cấp cứu người trên biển.

