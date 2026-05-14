Đồng Nai: Xử phạt người đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 14-5, Công an xã Xuân Đường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N.K. (ngụ xã Xuân Đường, TP Đồng Nai) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” trên không gian mạng.

Trước đó, Công an xã Xuân Đường phát hiện 1 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ bài viết với nội dung xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo Đảng và nhà nước nên vào cuộc xác minh.

Cơ quan Công an làm việc với ông N.K.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã làm rõ chủ tài khoản là ông N.K. và tiến hành mời đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, ông K. đã thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông K. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

XUÂN TRUNG

