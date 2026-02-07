An Giang: Phát hiện cơ sở chế biến hàng chục tấn cà phê giả

Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang kiểm tra, bắt quả tang hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả tại nhiều địa điểm.

Sáng 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết đã phát hiện, bắt quả tang và xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm (cà phê bột đóng gói), thu giữ số lượng lớn cà phê giả, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện dấu hiệu sản xuất, buôn bán cà phê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) là chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê mang nhãn hiệu “V.Q. 7777”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, do giá cà phê thật cao, Quý sử dụng nguyên liệu là bắp, đậu nành đã rang, tẩm ướp hương liệu, phụ gia để chế biến thành cà phê bột, đóng gói loại 500 gram bán ra thị trường với giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg.

Cơ quan công an đã hai lần lấy mẫu cà phê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.

Hiện trường nơi các đối tượng sản xuất, chế biến bột cà phê giả

Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang kiểm tra, bắt quả tang hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả tại nhiều địa điểm.

Tại xã Phú Hữu, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Đỗ Văn Quý, thu giữ 79,5kg cà phê bột thành phẩm đã đóng gói; 1.092kg hạt bắp, đậu đã sơ chế, rang, tẩm ướp hương liệu; nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất; phụ gia thực phẩm; bao bì, sổ sách và hóa đơn bán hàng. Qua làm việc, Quý khai nhận đã bán ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê bột.

Tại phường Long Phú, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh của Trần Kim Chen (sinh năm 1970, trú phường Long Phú, tỉnh An Giang), phát hiện và thu giữ nhiều phương tiện, công cụ phục vụ cho việc rang, tẩm ướp các loại hạt bắp, đậu nhằm chế biến cà phê, gồm: 3.100 kg hạt bắp, đậu đã tẩm ướp phụ gia, rang sơ chế; 158 kg cà phê đã rang; 800 kg hạt bắp, đậu nành đang rang trên lò; 600 kg chất tạo ngọt nhãn hiệu Sodium cyclamate; 1.260 kg phẩm màu Caramel; 6 thùng phụ gia thực phẩm Hương Vanilla Taro trọng lượng 60 kg; cùng 29,2 tấn nguyên liệu bắp, đậu chưa sơ chế, pha trộn.

Tại cơ quan điều tra, Trần Kim Chen khai nhận đã bán cho Đỗ Văn Quý nguyên liệu bắp với giá khoảng 15 triệu đồng/tấn và đậu nành với giá khoảng 45 triệu đồng/tấn. Sau khi mua các nguyên liệu này, Quý trộn lẫn, xay thành bột, đóng gói và bán cho các đại lý phân phối với giá từ 50 triệu đến 60 triệu đồng/tấn. Từ các đại lý, số cà phê bột này tiếp tục được bán ra thị trường với giá từ 80 triệu đến 100 triệu đồng/tấn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, lời khai các đối tượng xác định Đỗ Văn Quý và Trần Kim Chen có dấu hiệu phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NAM KHÔI