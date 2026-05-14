Phát hiện 728 sản phẩm nghi giả mạo tại cơ sở từng vi phạm

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 728 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới tại một cơ sở từng bị xử lý, do liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi tích chứa và kinh doanh các sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: BẢO TRUNG

Chiều 14-5, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, lực lượng chức năng vừa kiểm tra, tạm giữ hàng trăm sản phẩm quần áo, giày dép tại một cơ sở có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, TP Hà Nội.

Cụ thể, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) kiểm tra đột xuất cơ sở nằm trong ngõ nhỏ ở phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt.

Ngôi nhà - nơi chứa trữ, kinh doanh các sản phẩm, nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội)

Bước đầu xác minh, cơ sở trên do bà Tr.D.A. và ông Ng.V.H. (sinh năm 1992) đứng tên thuê, sử dụng làm nơi chứa trữ và kinh doanh thời trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 728 sản phẩm gồm quần áo, tất, giày, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Các sản phẩm nghi giả mạo thương hiệu, vi phạm sở hữu công nghiệp. Ảnh: BẢO TRUNG

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Tr.D.A., vợ ông Ng.V.H., thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên và khai nhận hàng được nhập từ chợ Ninh Hiệp (TP Hà Nội) để bán lại kiếm lời.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cũng cho biết thêm, trước đó, vào ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra ngày 16-12-2025 cũng tại địa chỉ nêu trên. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Ng.V.H. về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 1, điều 226, Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

PHÚC VĂN