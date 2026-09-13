Mưa lũ, áp thấp nhiệt đới làm ngập hơn 400 nhà ở Quảng Trị và TP Huế

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Quảng Trị và TP Huế có 9 nhà hư hại, riêng Quảng Trị có 409 nhà bị ngập. 1 tàu cá neo đậu tại cảng cá Thuận An (TP Huế) cũng bị chìm do sóng to, gió lớn.

Sà lan trôi dạt, mắc kẹt ở chân cầu đường sắt Mỹ Chánh (tỉnh Quảng Trị), ngày 13-9. Ảnh: ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG

Cập nhật dữ liệu tổng hợp đến 17 giờ ngày 13-9 từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tại Quảng Trị và TP Huế có 9 nhà bị hư hỏng do mưa và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Tại tỉnh Quảng Trị còn có 409 nhà bị ngập.

Các địa phương đã di dời 694 hộ đến nơi tránh trú an toàn, gồm Quảng Trị 645 hộ, TP Huế 5 hộ và TP Đà Nẵng 44 hộ.

Mưa lũ làm ngập 5 vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ, gây tắc giao thông, gồm quốc lộ 15D, tỉnh lộ 588A và tỉnh lộ 586 tại Quảng Trị, tỉnh lộ 17B tại TP Huế. Cùng với đó, có 48 vị trí cầu tràn, ngầm tràn, đường liên thôn bị ngập 0,2-0,8m (có nơi trên 1m) gây chia cắt cục bộ. Trong đó, Quảng Trị có 36 vị trí và TP Huế có 12 vị trí.

Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai cho biết, đến chiều 13-9, nước lũ tại TP Huế dần rút. Riêng khu vực các phường Phong Điền, Phong Dinh vẫn còn ngập.

Về tàu thuyền, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 13-9, các lực lượng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.538 tàu với 211.724 người biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cập nhật đến chiều 13-9, có 1 tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Thuận An (TP Huế) bị chìm do sóng to, gió lớn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lũ, tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Cơ quan chức năng theo dõi sát mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến TP Huế, đặc biệt là lũ trên lưu vực sông Thạch Hãn (Quảng Trị), tăng cường cảnh báo nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết cần được kiểm soát.

Các địa phương tiếp tục rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư tại khu vực ven sông, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

PHÚC VĂN