Áp thấp nhiệt đới vào Quảng Trị, Trung bộ và Bắc bộ mưa lớn đến ngày 16-9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 13-9, áp thấp nhiệt đới trên biển đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị.

Tâm áp thấp nhiệt đới đã đi vào tỉnh Quảng Trị, chiều 13-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hồi 16 giờ ngày 13-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc - 106,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/giờ.

Sau khi đi vào đất liền, đêm nay đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng sang khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp vào ngày 14-9.

Chiều nay, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 3m; ở Đồng Hới (Quảng Trị) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế đã có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Quảng Trị và TP Huế có mưa to đến rất to với lượng phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Tại trạm Tà Long (Quảng Trị) ghi nhận lượng mưa 480mm, Ba Nang (Quảng Trị) 397mm, Tà Lương (TP Huế) 396mm…

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, mặc dù áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu sau khi đi vào đất liền, nhưng hoàn lưu của xoáy thuận này còn tiếp tục gây mưa lớn ở Trung bộ. Cùng với đó, không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục tác động, khiến mưa lớn còn kéo dài đến ngày 16-9 tại Trung bộ và Bắc bộ.

Cụ thể, từ ngày 14 đến 15-9, vùng mưa lớn sẽ tập trung ở Trung bộ. Thanh Hóa và phía Nam tỉnh Quảng Trị sẽ có mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm. Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 500mm.

Từ ngày 14-9, vùng mưa lớn sẽ mở rộng lên Bắc bộ. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 200mm trong ngày 14 và 15-9.

Từ đêm 15 đến ngày 16-9, mưa ở Bắc bộ tiếp tục nhưng lượng phổ biến giảm còn 30-60mm, cục bộ trên 100mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng tiếp tục mưa, song lượng phổ biến giảm còn 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Tại TPHCM và Nam bộ, ngày 14-9 tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 15 và 16-9, Nam bộ vẫn duy trì mưa rào, dông rải rác. Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 17-9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại và có khả năng nằm ngay khu vực Nam Trung bộ - Nam bộ, khiến mưa tăng trở lại, khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. TPHCM cũng nằm trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt mưa này.

PHÚC HẬU