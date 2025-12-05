Xe điện tăng mạnh, dịch vụ hậu mãi “lên đời”

Sự tăng trưởng nhanh của thị trường xe điện tại Việt Nam khiến nhu cầu bảo dưỡng - sửa chữa ngày càng lớn. Do đó, các trung tâm dịch vụ như VFX đang đầu tư mạnh để đáp ứng yêu cầu vận hành và chăm sóc xe trong giai đoạn chuyển đổi xanh…

VinFast đã phát triển mạng lưới hơn 350 xưởng dịch vụ trên toàn quốc

Để đáp ứng tốc độ phổ cập xe điện, VinFast đã phát triển mạng lưới hơn 350 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Các đại lý như VFX là một phần trong hệ thống này, đảm nhận nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Đại diện hệ thống VFX Long An 1 chia sẻ: “Khách hàng xe điện rất quan tâm đến quá trình bảo dưỡng. Vì vậy chúng tôi tập trung vào công nghệ, quy trình và nguồn cung linh kiện để đảm bảo dịch vụ nhất quán và dễ tiếp cận cho người dùng”.

VFX mang đến cho khách hàng quy trình bảo dưỡng minh bạch, chuẩn hóa và an toàn

Tại VFX, các xưởng dịch vụ được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng. Xưởng sở hữu máy chuẩn đoán chuyên sâu, dụng cụ đồng bộ giúp kỹ thuật viên thực hiện hiệu chỉnh phần mềm, căn chỉnh chi tiết chính xác, đảm bảo xe vận hành tối ưu sau mỗi lần bảo dưỡng.

Toàn bộ phụ tùng và linh kiện tại xưởng đều là hàng chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng. Điều này giúp duy trì độ bền và bảo toàn giá trị sử dụng của xe trong dài hạn. Ngoài các dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, VFX còn cung cấp dịch vụ lắp đặt phụ kiện cao cấp và nâng cấp trải nghiệm lái theo nhu cầu cá nhân của khách hàng. Quy trình tiếp nhận - kiểm tra - giao xe được chuẩn hóa nhằm rút ngắn thời gian chờ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng ở từng công đoạn...

BÌNH LÂM