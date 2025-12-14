Mẫu xe điện 7 chỗ đầu tiên của VinFast tạo bất ngờ lớn trên thị trường

Thị trường ô tô điện Việt Nam tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trong những tháng cuối năm khi VinFast công bố kết quả bàn giao xe tháng 11-2025 đạt 23.186 xe, nâng tổng doanh số lũy kế 11 tháng đầu năm lên 147.450 xe.

Khách hàng chọn mua VinFast

Trong đó, dòng MPV điện 7 chỗ Limo Green trở thành tâm điểm khi đạt mức bàn giao 9.642 xe chỉ trong một tháng, đây là con số cao nhất từng ghi nhận đối với một mẫu xe đơn lẻ của VinFast.

Đáng chú ý, sau khoảng 4 tháng có mặt trên thị trường, Limo Green đã đạt tổng cộng 16.146 xe đến tay khách hàng. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của thị trường dành cho phân khúc MPV điện 7 chỗ trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên những mẫu xe đa dụng, không gian rộng và chi phí vận hành tối ưu.

Bên cạnh Limo Green, các mẫu xe điện khác của VinFast cũng duy trì sức mua ổn định trong tháng 11. Doanh số lần lượt ghi nhận ở mức 4.655 xe với VF 3; 3.072 xe với VF 5; 2.801 xe với VF 6 và 1.225 xe với VF 7. Ở nhóm xe cao cấp, các mẫu VF 8 và VF 9 tiếp tục góp mặt trong nhóm xe bán chạy của từng phân khúc, phản ánh bức tranh tăng trưởng đồng đều của danh mục xe điện VinFast.

Sự tăng trưởng mạnh của Limo Green không chỉ đến từ lợi thế xe điện, mà còn từ việc mẫu xe này đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường: một chiếc xe 7 chỗ đủ rộng cho gia đình, linh hoạt cho mục đích kinh doanh dịch vụ, đồng thời có chi phí sử dụng thấp hơn so với xe xăng cùng phân khúc.

Ghi nhận tại hệ thống đại lý VFX, lượng khách hàng đến tìm hiểu và trải nghiệm dòng xe điện VinFast 7 chỗ tăng đáng kể trong giai đoạn cuối năm. Đại diện VFX cho biết, nhiều khách hàng chủ động so sánh giữa các mẫu xe khác với Limo Green để lựa chọn theo nhu cầu sử dụng thực tế, từ xe gia đình, xe công tác đến xe dịch vụ.

Ngoài yếu tố sản phẩm, các chính sách hỗ trợ xe điện như miễn lệ phí trước bạ, ưu đãi sạc và bảo hành pin cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu trong phân khúc này. Tại các đại lý như VFX, khách hàng được tư vấn chi tiết về lộ trình sử dụng xe điện, đăng ký lái thử và so sánh trực tiếp các mẫu xe để đánh giá mức độ phù hợp trước khi mua.

BÌNH LÂM