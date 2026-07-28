Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Từ chiều tối 28-7 đến ngày 30-7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Bắc bộ và ngập úng cục bộ ở Tây Nguyên, Nam bộ.

Mưa to gây ngập ở tỉnh Lâm Đồng ngày 28-7. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chiều 28-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 28-7 đến sáng 29-7, Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Mưa lớn tập trung tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đất tại nhiều khu vực nêu trên đã bão hòa nước sau các đợt mưa trước. Mưa lớn tiếp diễn có nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Từ trưa, chiều 29-7, hội tụ gió trên khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa suy yếu dần nên mưa giảm. Song khu vực này vẫn còn mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đối với Tây Nguyên và Nam bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với hội tụ gió, từ chiều tối 28-7 đến ngày 30-7 tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 50-110mm, có nơi trên 170mm.

Ảnh radar thời tiết lúc 17 giờ ngày 28-7 với những ổ mây xuất hiện dày tại Nam bộ và cao nguyên Trung bộ. Nguồn: WINDY

Người dân ở Nam bộ và Tây Nguyên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 30-7, gió mùa Tây Nam và vùng hội tụ gió suy yếu dần, dịch sang phía Tây. Tây Nguyên và Nam bộ còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và tối.

Clip chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo mưa diện rộng. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

PHÚC HẬU