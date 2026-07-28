Dự báo Bắc bộ có nơi mưa trên 200mm, Nam bộ mưa lớn đến đêm 29-7

Dự báo ở khu vực Bắc bộ, Nam bộ tiếp tục có mưa lớn, nhiều nơi trên 200mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai ứng phó.

Mưa to, đường ngập ở đường Tô Vĩnh Diện (tỉnh Thanh Hóa), tối 27-7. Ảnh: CAO TUÂN

Sáng 28-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, ngày và đêm 28-7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ ngày 28 đến đêm 29-7, dự báo khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi trên 170mm.

Trong ngày và đêm 28-7, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 27 và rạng sáng 28-7, nhiều nơi ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra mưa, trong đó có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 27-7 đến sáng 28-7 tại một số điểm vượt 100mm, như Đô Lương (Nghệ An) 148,6mm, Đồng Việt (Bắc Ninh) 125mm và Triệu Sơn (Thanh Hóa) 122,8mm. Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, như Bảo Lộc (Lâm Đồng) có lượng mưa 136,6mm.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị UBND 15 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ (bao gồm Hà Nội) theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động rà soát, sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm tra an toàn hồ đập, công trình đang thi công và tổ chức trực ban, sẵn sàng lực lượng ứng phó.

Đối với khu vực Trung bộ và Nam bộ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 19 địa phương (bao gồm TPHCM) ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, thông báo kịp thời cho tàu thuyền về diễn biến gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

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