Bí thư Thành ủy TPHCM trực tiếp "gỡ" tâm lý e ngại, khơi thông bộ máy

Từ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính đến các dự án chậm triển khai, cuộc đối thoại giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với các học viên lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức, kỹ năng, diễn ra thẳng thắn, dân chủ, cởi mở. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM dự hội nghị đối thoại với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 28-7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Thành ủy với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Thành ủy viên; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; Thường trực Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Mở đầu phần đối thoại, đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hưng nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung tại hội nghị đối thoại. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, hiện cán bộ phường vẫn phải sử dụng cùng lúc 11 phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành và cổng thông tin tiếp nhận hồ sơ. Việc thiếu liên thông dữ liệu khiến nhiều thông tin phải nhập đi nhập lại, làm tăng khối lượng công việc; nhiều quy trình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến vẫn phải qua 8-10 bước. Thực tế này cũng tạo rào cản đối với người lao động phổ thông, người cao tuổi và những người yếu thế khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Từ thực tiễn đó, phường Tân Hưng kiến nghị thành phố kiến nghị Trung ương sớm đồng bộ các phần mềm chuyên ngành, tăng cường chia sẻ dữ liệu quốc gia với dữ liệu chuyên ngành để cấp phường có thể khai thác trực tiếp khi giải quyết hồ sơ; đồng thời tự động hóa quy trình xử lý hồ sơ, đơn giản hóa biểu mẫu và đầu tư một nền tảng quản trị nội bộ tích hợp, giúp lãnh đạo theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực, tự động cảnh báo hồ sơ trễ hạn và bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống".

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hưng, nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi lại, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, với những người lớn tuổi hoặc không có điều kiện sử dụng công nghệ, nhiều địa phương đã có cách làm hiệu quả khi huy động lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Theo đồng chí, nhiều trường hợp dù được hướng dẫn nhưng vẫn khó có thể tự thao tác trên môi trường số. Vì vậy, cần phát huy lực lượng thanh niên, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ và lực lượng được giữ lại theo cơ chế của Nghị quyết 57, bởi đây là những người có kỹ năng công nghệ tốt, đủ khả năng đồng hành, hỗ trợ người dân ngay tại cơ sở.

Theo đồng chí, quan trọng là tổ chức lực lượng như thế nào, bố trí thời gian ra sao để khai thác tốt nguồn nhân lực này.

Học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, tham dự hội nghị đối thoại. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một nội dung khác cũng thu hút nhiều sự quan tâm là tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Đồng chí Trần Hữu Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Bình, cho biết địa phương hiện có 24 dự án với tổng diện tích hơn 5.200ha. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn triển khai chậm do vướng mắc về pháp lý, bồi thường và thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan.

Dẫn chứng dự án Khu đô thị mới Long Bình đã kéo dài hơn 11 năm nhưng vẫn chưa hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và thẩm định đầu tư, đồng chí Trần Hữu Phước kiến nghị cần có cơ chế điều phối thống nhất giữa Thành phố với các sở, ngành và địa phương, thay cho cách xử lý từng phần, văn bản qua lại như hiện nay.

Học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, tham dự hội nghị đối thoại. Ảnh VIỆT DŨNG

Lắng nghe ý kiến từ cơ sở, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, nguyên nhân lớn nhất không nằm ở cơ chế, mà ở quá trình tổ chức thực hiện. Sau khi phân cấp, phân quyền, nhiều cán bộ địa phương vẫn còn tâm lý e ngại, việc gì cũng xin ý kiến cấp trên để "cho chắc". Trong khi đó, một số sở, ngành cũng chưa mạnh dạn thực hiện đúng thẩm quyền, tiếp tục xin chủ trương, khiến quy trình xử lý kéo dài, dẫn đến tiến độ triển khai một số công việc có dấu hiệu bị chậm lại.

Trước thực trạng trên, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu sớm khắc phục tâm lý này để bộ máy vận hành hiệu quả hơn. Thành phố sẽ tiếp tục cử cán bộ chuyên môn của các sở xuống địa phương hướng dẫn trực tiếp, "cầm tay chỉ việc" để cán bộ cơ sở nắm chắc quy trình, thực hiện đúng thẩm quyền được giao.

Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý đây chỉ là giải pháp trong giai đoạn đầu. Về lâu dài, địa phương phải chủ động học hỏi và tự nâng cao năng lực thực thi. Cùng với đó, thành phố sẽ áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) theo hướng công khai, minh bạch để đo lường tiến độ và chất lượng giải quyết công việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM khuyến khích bí thư, chủ tịch các xã, phường chủ động phản ánh những khó khăn phát sinh trực tiếp đến Bí thư Thành ủy; đồng thời yêu cầu sớm thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ cơ sở để có chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

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