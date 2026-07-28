Lâm Đồng: 84 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Chiều 28-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đang điều trị 28 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Nam Ban Lâm Hà. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 25 đến 26-7, nhiều khách hàng mua bánh mì tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate M.T., thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà. Sau đó, 84 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói, sốt và đến các cơ sở y tế điều trị.

Bệnh nhân nghi ngộ độc đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Đến sáng 28-7, đã có 39 người xuất viện, các trường hợp còn lại sức khỏe tạm ổn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã lập biên bản yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh bánh mì trong thời gian điều tra, xác minh vụ việc và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các nội dung liên quan.

Phần lớn sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định

Cơ quan chức năng đã lấy 7 mẫu thực phẩm, thức ăn bán trong 2 ngày của cơ sở này gồm thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò thịt nguội, dưa leo và củ cải chua gửi kiểm nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Được biết, trong hai ngày 25 và 26-7, cơ sở bánh mì trên đã bán khoảng 110 ổ cho khách hàng.

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