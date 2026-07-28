Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Lâm Đồng: 84 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Chiều 28-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đang điều trị 28 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Nam Ban Lâm Hà. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 25 đến 26-7, nhiều khách hàng mua bánh mì tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate M.T., thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà. Sau đó, 84 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói, sốt và đến các cơ sở y tế điều trị.

2aOboQnXbDx8b32MuOUTF4OG126Df84pEszwjMR6.jpg
Bệnh nhân nghi ngộ độc đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Đến sáng 28-7, đã có 39 người xuất viện, các trường hợp còn lại sức khỏe tạm ổn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã lập biên bản yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh bánh mì trong thời gian điều tra, xác minh vụ việc và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các nội dung liên quan.

2aOboQnXb6Q9hu8U2zYmDLJ7APvQMLVtPmRYb63M.jpg
Phần lớn sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định

Cơ quan chức năng đã lấy 7 mẫu thực phẩm, thức ăn bán trong 2 ngày của cơ sở này gồm thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò thịt nguội, dưa leo và củ cải chua gửi kiểm nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Được biết, trong hai ngày 25 và 26-7, cơ sở bánh mì trên đã bán khoảng 110 ổ cho khách hàng.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Thôn Hai Bà Trưng Nam Ban Lâm Hà Thịt nướng Minh Trung Bánh mì Tạm ổn Thịt nguội Ói Dưa leo Củ cải

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn