Xã hội

Mưa lớn gây ngập sâu tại Bảo Lộc, hàng chục hộ dân phải di dời

SGGPO

Trận mưa rạng sáng 28-7 khiến nhiều khu vực tại phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao ngập sâu hơn 1 mét, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Video: Lực lượng chức năng phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực ngập sâu

Sáng 28-7, lực lượng chức năng tại phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng ngập lụt do mưa lớn kéo dài.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 27-7 đến rạng sáng 28-7 khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về theo suối Đại Lào và sông Đại Bình, làm nhiều khu vực trũng thấp ngập sâu. Trong đó, các tổ dân phố 3 và 16 (phường 3 Bảo Lộc) là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngay trong đêm, UBND phường 3 Bảo Lộc huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên cứu hộ, hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng ngập lụt.

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Người dân được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn sau khi nước từ thượng nguồn về gây ngập

Đến sáng 28-7, hơn 70 hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng do ngập lụt, trong đó gần 10 hộ ở các khu vực ngập sâu được di dời cùng tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Tại phường B’Lao, lực lượng chức năng kịp thời di dời 4 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm. Nhiều căn nhà cùng diện tích cà phê, sầu riêng, dâu tằm của người dân ven sông bị ngập, gây thiệt hại.

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Trong sáng 28-7, mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực

Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn tại các phường trên địa bàn Bảo Lộc và các xã ở khu vực hạ du Đạ Tẻh. Chính quyền địa phương duy trì lực lượng túc trực tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét để kịp thời ứng phó, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

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