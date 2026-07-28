48 tỷ đồng nạo vét, xây kè hồ lắng ô nhiễm giữa Đà Lạt

Hồ lắng số 2, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm qua trong tình trạng ô nhiễm nặng. Dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực này được kỳ vọng tăng khả năng lắng đọng bùn cát, điều tiết lũ, xử lý ô nhiễm và cải thiện cảnh quan hồ Xuân Hương.

Video: Hiện trạng hồ lắng số 2 (Đà Lạt) trước nạo vét, xây kè. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Những ngày qua, đơn vị thi công dự án cải tạo, chỉnh trang hồ lắng số 2 đã tập kết máy móc, khảo sát địa hình để chuẩn bị triển khai xây dựng.

Đơn vị thi công bắt đầu tập kết máy móc, thiết bị cải tạo hồ lắng số 2. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận ngày 28-7, tại hồ lắng số 2, rác thải ùn ứ kéo dài, bốc mùi hôi nồng nặc. Tình trạng nhà hàng, nhà dân quanh khu vực xả trực tiếp nước thải xuống hồ khiến mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Ống nước thải từ các hộ dân, cửa hàng ăn uống (khoanh tròn) chưa qua xử lý chảy thẳng ra hồ lắng số 2. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Việc vệ sinh mặt hồ Xuân Hương và hồ lắng số 2 được thực hiện 6 lần/tháng vào mùa mưa và 3 lần/tháng vào mùa khô. Tuy nhiên, do có chức năng ngăn rác thải chảy vào hồ Xuân Hương, hồ lắng số 2 thường xuyên trở thành nơi tập trung lượng lớn rác.

Rác phủ kín góc hồ, nước ô nhiễm đặc quánh bốc mùi hôi ra môi trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án nạo vét và xây dựng kè xung quanh hồ lắng số 2 với tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng.

Theo đó, dự án sẽ nạo vét khoảng 1ha lòng hồ, với độ sâu trung bình 2,4m; xây dựng 510m kè quanh hồ và 400m đường ven hồ. Dự án cũng xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc khu dân cư.

Hồ lắng số 2 (phường Xuân Hương - Đà Lạt) ô nhiễm nặng bởi rác và nước thải. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án nhằm tạo dung tích lắng đọng bùn cát cho hồ Xuân Hương; góp phần điều tiết lũ, giảm ngập vùng hạ du; xử lý ô nhiễm và cải thiện cảnh quan môi trường đô thị, phục vụ phát triển du lịch.

Dự kiến dự án hoàn thành sau một năm.

Hồ Xuân Hương được công nhận là Di tích thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 1988, là một trong những điểm đến tiêu biểu của Đà Lạt. Ngoài giá trị cảnh quan, hệ thống hồ Xuân Hương và các hồ lắng còn đóng vai trò quan trọng trong điều tiết lũ, bảo vệ môi trường đô thị.

ĐOÀN KIÊN