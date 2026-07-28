Đã quy tập 144 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 28-7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) tiếp tục phát hiện, cất bốc và quy tập 19 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực tìm kiếm thứ 2, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng phạm vi, đào thăm dò theo thông tin do các nhân chứng cung cấp và những dấu vết thu được trong quá trình khảo sát thực địa.

Ngày 28-7, trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, lực lượng làm nhiệm vụ đã huy động 3 máy cuốc, di dời hơn 80m³ đất để mở rộng khu vực tìm kiếm.

Trong ngày, lực lượng đã phát hiện, cất bốc và quy tập 19 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 10 hài cốt trong các mộ đơn và 9 hài cốt trong một mộ tập thể, cùng một số di vật.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm thứ 2. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tính đến hết ngày 28-7, tổng cộng 144 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG