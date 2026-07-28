TPHCM tăng cường quản lý đặt, đổi tên đường và công trình công cộng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Một hộ dân tại xã Bình Chánh, TPHCM đã được cấp và gắn số nhà mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi tự ý đặt tên, đổi tên đường hoặc gắn bảng tên đường không đúng quy định.

UBND cấp xã phải xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã chủ động phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, cập nhật thông tin; đề xuất bổ sung tên danh nhân, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử và địa danh tiêu biểu vào Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu cập nhật, bổ sung Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố; bảo đảm khai thác, phát huy đầy đủ giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của các danh nhân, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, địa danh trên địa bàn.

THANH HIỀN