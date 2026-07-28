Xã hội

TPHCM tăng cường quản lý đặt, đổi tên đường và công trình công cộng

SGGPO

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Một hộ dân tại xã Bình Chánh, TPHCM đã được cấp và gắn số nhà mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: THANH HIỀN
Một hộ dân tại xã Bình Chánh, TPHCM đã được cấp và gắn số nhà mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi tự ý đặt tên, đổi tên đường hoặc gắn bảng tên đường không đúng quy định.

UBND cấp xã phải xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã chủ động phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, cập nhật thông tin; đề xuất bổ sung tên danh nhân, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử và địa danh tiêu biểu vào Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu cập nhật, bổ sung Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố; bảo đảm khai thác, phát huy đầy đủ giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của các danh nhân, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, địa danh trên địa bàn.

Tin liên quan
THANH HIỀN

Từ khóa

đổi tên đường quản lý tăng cường TPHCM cấp xã công trình công cộng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn