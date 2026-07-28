Xã hội

Người trẻ tiếp nối mạch nguồn biết ơn

SGGPO

Ngày 28-7, Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Chương trình “Đi để tự hào” lần 2 nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đây là hoạt động thường xuyên của Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ Báo đối với các gia đình có công với cách mạng.

Đoàn đã dâng hương, tham quan Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán (190 Hàm Tử, phường Chợ Quán, TPHCM) - di tích lịch sử gắn với những ngày cuối đời của cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Tại đây, các đoàn viên được nghe giới thiệu về di tích, ôn lại truyền thống cách mạng và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Không gian trầm mặc của di tích giữa lòng thành phố cùng những câu chuyện về các chiến sĩ cách mạng đã giúp đoàn viên hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử đầy gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc.

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Đoàn viên Báo Sài Gòn Giải Phóng dâng hương tại tượng Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: THU TRANG
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Các đoàn viên lắng nghe giới thiệu về khu di tích. Ảnh: THU TRANG

Cùng ngày, đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Võ Thị Tuội (sinh năm 1936, ngụ phường An Đông). Mẹ Tuội có chồng là Liệt sĩ Đào Văn Bạch và con là Liệt sĩ Đào Văn Giêng. Các bạn trẻ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa đến Mẹ.

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Đây là lần thứ ba Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng thăm hỏi Mẹ Tuội. Ảnh: THU TRANG

Đồng chí Võ Thị Thắm, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, Bí thư Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, chia sẻ: “Những hoạt động về nguồn, tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ và tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng sẽ thôi thúc đoàn viên, thanh niên chuyển hóa nhận thức thành hành động, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng”.

THU TRANG

Từ khóa

Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng Chương trình “Đi để tự hào” lần 2 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán Mẹ Việt Nam Anh Hùng Võ Thị Tuội mạch nguồn biết ơn

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