Đề xuất nâng mức tiền đặt trước để ngăn chặn tình trạng "bỏ cọc" khi đấu giá tài sản

Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sáng 28-7, sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thường kỳ cuối năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tổng kết nội dung thảo luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình dự luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) có nhiều thay đổi quan trọng, nhằm hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch.

Dự thảo mở rộng đối tượng được đào tạo nghề đấu giá, quy định cá nhân có bằng đại học trở lên ở tất cả các ngành, lĩnh vực đều có thể trở thành đấu giá viên (thay vì hạn chế một số ngành như luật hiện hành) để khuyến khích sự đa dạng và chuyên nghiệp. Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá viên (thẩm quyền này hiện thuộc về Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Dự thảo cũng quy định cụ thể về Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến để thống nhất quản lý và chia sẻ dữ liệu; bổ sung một chương riêng về trình tự, thủ tục đấu giá trực tuyến đối với tài sản tự nguyện của cá nhân, tổ chức. Đáng lưu ý, đấu giá trực tuyến là bắt buộc đối với một số loại tài sản công quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự thảo luật nâng tỷ lệ tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho cá nhân lên từ 20% đến 50% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (hiện hành là từ 5% đến 20%) nhằm hạn chế tình trạng "bỏ cọc". Đồng thời, bổ sung nguyên tắc xác định người tham gia đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không có lý do bất khả kháng, thì được coi là đồng ý mua tài sản với giá khởi điểm.

Dự thảo quy định nghiêm ngặt hơn về việc cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên toàn quốc từ 6 tháng đến 1 năm đối với những cá nhân trúng đấu giá nhưng "bỏ cọc", dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo thẩm tra sơ bộ dự luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành định hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý phải quản lý chặt chẽ chất lượng dịch vụ; rà soát lại các căn cứ hủy kết quả đấu giá để xử lý kịp thời vi phạm, nhưng không gây xáo trộn hoặc phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản. Song cần đánh giá kỹ tác động để quy định mức tiền đặt trước và bước giá phù hợp với từng nhóm tài sản, nhằm ngăn chặn tình trạng "bỏ cọc" hoặc trục lợi, mà vẫn phải đảm bảo tính cạnh tranh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tại kỳ họp cuối năm.

ANH PHƯƠNG