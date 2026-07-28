Phát hiện cá voi nặng 300kg dạt vào bờ biển ở Quảng Ngãi

Cá voi nặng 300kg được người dân đưa lên bờ. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Ngay sau đó, nhiều người dân đã dùng dây và tìm cách đưa cá voi trở lại vùng nước sâu nhưng cá voi vẫn dạt vào bờ.

Cá voi được người dân đưa lên bờ. Ảnh: HIẾU TUẤN

Cá voi có chiều dài khoảng 2,6m, nặng khoảng 300kg. Ông Bùi Anh (thôn Tân Hy, xã Vạn Tường) cho biết, người dân địa phương xác định đây là "cá Bà" (thần Nam Hải). Đến 16 giờ ngày 28-7, cá voi đã kiệt sức nhưng vẫn còn thở yếu. Người dân liên tục dùng nước tưới lên thân để giữ ẩm.

Người dân thường xuyên tưới nước cho cá voi để giữ ẩm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo tập tục lâu đời của cư dân ven biển Quảng Ngãi, khi cá voi dạt vào bờ và chết, người dân sẽ tổ chức nghi thức an táng theo tín ngưỡng dân gian. Sau khi hoàn tất các thủ tục, địa phương dự kiến đưa cá voi về an táng tại lăng vạn Hòa Trung.

Cá voi sẽ được an táng tại lăng vạn Hòa Trung. Ảnh: HIẾU TUẤN

NGUYỄN TRANG