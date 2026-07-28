Khai mạc Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026

Sáng 28-7, Thành đoàn TPHCM, Hội đồng Đội TPHCM, Nhà thiếu nhi TPHCM phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 năm 2026, với chủ đề “Vòng tay bè bạn”.

Đến dự có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30-7, với sự tham gia của 120 đại biểu thiếu nhi và 34 cán bộ phụ trách đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngoài ra, có 100 đại biểu trong tư cách “Đại biểu mở rộng” là thiếu nhi TPHCM tham gia Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia qua các năm, đại biểu thiếu nhi tham gia chương trình giao lưu thiếu nhi TPHCM và thiếu nhi tỉnh Champasak qua các năm.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức và Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải tặng hoa đến đại diện các đoàn tham gia Liên hoan

Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải chia sẻ, Liên hoan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần từ năm 2010, là dịp để thiếu nhi ba nước láng giềng cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về văn hóa và con người của mỗi quốc gia. Đây cũng là dịp để cùng nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua, trân trọng tình cảm mà các thế hệ đi trước dày công vun đắp, tiếp tục nuôi dưỡng tình hữu nghị ấy bằng những hoạt động giao lưu thiết thực, gần gũi.

Đại biểu tham dự Liên hoan

Điểm mới của Liên hoan năm nay bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống và giao lưu văn hóa, các đại biểu thiếu nhi sẽ được trải nghiệm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của TPHCM sau khi hợp nhất TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (trước đây).

Đại biểu tham gia Liên hoan sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật, trải nghiệm dịch vụ xe buýt hai tầng ngắm TPHCM về đêm; tham quan Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác; khám phá làng nghề bánh tráng An Ngãi, làng nghề đan lục bình Phước Long Thọ…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Sau lễ khai mạc, các đại biểu cùng tham gia các trò chơi dân gian truyền thống Việt Nam, tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, workshop…

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