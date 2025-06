Bắc Ninh: Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, trong nước, trong tỉnh có nhiều thay đổi mạnh mẽ (chính sách áp thuế quan của Mỹ; xung đột vũ trang; việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đi vào hoạt động ngày 1-7-2025…), vừa có thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức đan xen.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân, chủ quan, khách quan, tham gia góp ý, tập trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị xã hội 6 tháng cuối năm 2025 (sau hợp nhất 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh mới) được thắng lợi, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng tỉnh Bắc Ninh mới nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị thông qua các báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện Kế hoạch đầu tư công; thực hiện dự toán NSNN. Đồng thời nghe Tờ trình về việc thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18-3-2022 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; cho ý kiến về 15 báo cáo, tờ trình trên các lĩnh vực.

6 tháng đầu năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Trọng tâm là Thông báo kết luận số 119-TB/TW của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh; Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả, kinh tế có nhiều khởi sắc: GRDP tăng 9,18% so với cùng kỳ năm 2024; sản xuất công nghiệp phục hồi và có mức tăng cao, Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tăng 10,46% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20,7%; Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đến nay, 100% các xã, huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; lần đầu tiên áp dụng cơ chế phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý đối với các hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8%; thu hút đầu tư FDI gấp 6 lần về số vốn đăng ký; thu hút đầu tư trong nước tăng 20 lần về số vốn đăng ký; thu ngân sách nhà nước ước 23.210 tỷ, đạt 60% dự toán, tăng 50,8% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý quy hoạch được quan tâm, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quản lý tài nguyên đất đai, môi trường được chỉ đạo quyết liệt, nhất là công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị…

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tinh thần của nhân dân. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu cả nước (81/86 thí sinh đoạt giải HSG Quốc gia với 12 giải nhất, dẫn đầu cả nước; 1 HCV thi Olympic Vật Lý Châu Á). An sinh, phúc lợi xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là cơ sở, niềm tin, động lực quan trọng để Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (sau hợp nhất) lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh trên tất các mặt xây dựng Đảng và hệ thống chính trị bảo đảm thực chất, hiệu quả; nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tâm thế vững vàng thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh làm việc cầm chừng, tranh thủ cá nhân, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng; tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới xuống các địa phương và cơ quan chuyên môn.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở; chuẩn bị tốt Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm (đường Vành đai 4, Sân bay Gia Bình và đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội); tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế “Luồng xanh”, ưu tiên xử lý đối với các dự án trọng điểm có sức lan tỏa; quan tâm chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm chất lượng, an toàn; tăng cường năng lực của hệ thống y tế, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo Báo Bắc Ninh