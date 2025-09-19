"Bài phát biểu nằm trong chiếc kính Al"

Theo Nhật Báo Quảng Tây, ngày 17-9, Hội chợ Trung Quốc – ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc – ASEAN lần thứ 22 đã khai mạc tại Nam Ninh. Lãnh đạo, quan chức Chính phủ Trung Quốc và các nước ASEAN, đại sứ của các nước ASEAN tại Trung Quốc cùng nhiều đại biểu đã tham dự.

Tại lễ khai mạc, kính AI được đưa vào sử dụng, đồng thời có phần tổng kết bằng AI: chỉ với một nút bấm đã có thể tự động tạo ra biên bản lễ khai mạc, tổng hợp từ khóa trong phát biểu của khách mời, hình ảnh khoảnh khắc ấn tượng và tài liệu tin tức phục vụ hội nghị… thu hút sự chú ý và được khen ngợi.

Quang cảnh lễ khai mạc

Theo Nhật Báo Quảng Tây, tại lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc – ASEAN, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương đã đeo một cặp kính AI để phát biểu. Câu nói “Bài phát biểu nằm ngay trong kính của tôi, mọi người không thấy được, nhưng tôi có thể thấy” đã ngay lập tức khuấy động khán phòng.

Đoạn video “phát biểu không cần bản giấy” này nhanh chóng lan truyền trên mạng, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận: “Xin link mua cùng mẫu kính!” “Xin link ngay!”

Theo bà Đặng Thái Điệp, Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc Công ty Mại Việt, nhà sản xuất kính Al, mẫu kính này có thể dùng để nhắc chữ khi thuyết trình, dịch thuật đa ngôn ngữ và tương tác với mô hình AI lớn.

Cặp kính AI này trông giống kính thông thường nhưng ẩn chứa sức mạnh lớn: lưu trữ hàng chục tỷ câu ngữ liệu, qua huấn luyện mô hình và xử lý ngữ liệu, có thể dịch chính xác 138 ngôn ngữ. Đặc biệt, khả năng nhận diện các ngôn ngữ ít người dùng của 10 quốc gia ASEAN đạt độ chính xác tới 90%.

Hiệu ứng hình ảnh do kính AI phiên dịch

“Cặp kính này thực sự xóa bỏ rào cản giao tiếp!” – khán giả ASEAN sau khi thử đã tán thưởng không ngớt.

Là một doanh nghiệp công nghệ địa phương của Quảng Tây, Công ty Mại Việt đã hơn 20 năm chuyên sâu trong lĩnh vực tương tác thông minh và xử lý ngôn ngữ, phát triển hơn 50 sản phẩm AI, và đang đưa công nghệ, sản phẩm sang Campuchia, Malaysia, Việt Nam cùng các nước ASEAN khác. Tháng 2 năm nay, Công ty Mại Việt cùng đoàn đại biểu Quảng Tây sang Việt Nam tham gia giao lưu kinh tế thương mại, và đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại VIETNAM MADE.

PV