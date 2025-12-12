ChatGPT dẫn đầu lượt tải trên iPhone tại Mỹ năm 2025

Thế giới

Theo bảng xếp hạng cuối năm do Apple công bố, ChatGPT trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone tại Mỹ năm 2025, vượt loạt nền tảng mạng xã hội phổ biến như Threads, TikTok, Instagram và YouTube.

Ảnh: PYMNTS
Ảnh: PYMNTS

Hành trình vươn lên dẫn đầu App Store cho thấy tốc độ phổ cập mạnh mẽ của công nghệ AI. Năm 2023, dù ra mắt trên iPhone từ tháng 5, ChatGPT chưa vào top 10. Năm 2024, ứng dụng vươn lên vị trí thứ 4, sau ứng dụng Temu của Trung Quốc. Đến năm 2025, ChatGPT lần đầu chiếm ngôi số 1, vượt Threads, Google, TikTok và WhatsApp. Chỉ trong 3 năm, một ứng dụng AI từ ngoài Top 10 đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng Mỹ.

Sự nổi lên của ChatGPT đặt ra thách thức lớn đối với vị thế nhiều năm của Google trong mảng tìm kiếm di động, khi ngày càng nhiều người chuyển sang hỏi AI thay vì tra cứu truyền thống.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách người dùng tiếp cận thông tin và sử dụng điện thoại thông minh: không chỉ để giải trí hay mạng xã hội, mà ngày càng dựa vào AI để tra cứu, tổ chức công việc, tăng năng suất và giải quyết vấn đề. AI trở thành công cụ hỗ trợ thường nhật, giúp người dùng làm việc thông minh hơn và nhanh hơn.

KHÁNH MINH

