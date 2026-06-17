Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV bước vào ngày làm việc đầu tiên

Ngày 17-6, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức bắt đầu với sự tham dự của 793 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên cả nước.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV do đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀI NAM

Sáng 17-6, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV do đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀI NAM

Sau đó, đại hội bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội, quy chế bầu cử.

Các đại biểu phụ nữ quân đội tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: TUẤN ANH

Các đại biểu phụ nữ công an tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: TUẤN ANH

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: TUẤN ANH

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu sẽ thảo luận tại 4 trung tâm với các nội dung: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội; xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế; vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”.

Chiều 17-6, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa mới sẽ được công bố tại phiên trọng thể diễn ra sáng 18-6.

Đại hội dự kiến bế mạc chiều 18-6 sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-6 với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

BÍCH QUYÊN