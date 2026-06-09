Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra từ ngày 17 đến 18-6

Họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: MINH ANH

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Dự kiến, đại hội có 793 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước; cùng 200 đại biểu khách mời.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, qua nhiều vòng hoàn thiện, kết tinh trí tuệ, phản ánh nguyện vọng, nhu cầu thiết thân và khát vọng phát triển của các tầng lớp phụ nữ, tổ chức hội.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận 4 chuyên đề, gồm: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội; Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam; Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước; vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”.

Một trong những điểm mới của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn bị và tổ chức. Đại biểu sử dụng mini app Đại hội được tích hợp trong ứng dụng Phụ nữ Việt Nam để theo dõi tài liệu, chương trình, lịch trình, sơ đồ chỗ ngồi và các thông tin liên quan.

Cơ sở dữ liệu đại biểu cũng được chuẩn hóa, đưa lên app Đại hội, phục vụ điểm danh tự động bằng nhận diện khuôn mặt và xây dựng báo cáo tự động. Công tác hậu cần được hỗ trợ bằng hệ thống check-in tự động bằng camera AI, góp phần bảo đảm quy trình đón tiếp đại biểu nhanh chóng, chính xác, văn minh, hiện đại.

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