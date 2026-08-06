Quảng Ngãi: Tiếp sức 50 học sinh Xơ Đăng đến trường

Sáng 6-8, Công an xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông) tổ chức chương trình "Bạn đồng hành áo xanh" nhằm chung tay nuôi dưỡng, trao cơ hội viết tiếp ước mơ cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Clip Công an tiếp sức 50 học sinh Xơ Đăng nuôi dưỡng giấc mơ đến trường. Thực hiện: HỮU PHÚC

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2026). Mô hình được duy trì suốt 3 năm qua, các em được ăn, ở miễn phí tại trường từ thứ hai đến thứ sáu, được thầy cô trực tiếp chăm sóc, dạy kèm; cuối tuần trở về với gia đình.

Trao bản thực hiện chương trình Bạn đồng hành áo xanh để giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HỮU PHÚC

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Kim Đồng tiếp tục nuôi dưỡng khoảng 50 học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học. Thông qua chương trình "Bạn đồng hành áo xanh", Công an xã Tu Mơ Rông hỗ trợ nhà trường một phần kinh phí nấu ăn, lương thực, thực phẩm; đồng thời xây dựng Vườn rau chăm em, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Các chiến sĩ công an cùng lãnh đạo trường tham gia ủng hộ Thùng quỹ chăm em. Ảnh: HỮU PHÚC

Dịp này, Công an xã phát động mô hình Thùng quỹ chăm em, vận động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp một phần tiền lương, tạo nguồn kinh phí chăm lo lâu dài cho học sinh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông cùng các em học sinh tham gia chương trình. Ảnh: HỮU PHÚC

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông cho biết, ngoài việc hỗ trợ kinh phí, cán bộ, chiến sĩ công an xã sẽ trực tiếp phối hợp với nhà trường tham gia chăm sóc, nấu ăn, dạy kèm, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và dạy cồng chiêng, góp phần giúp các em phát triển toàn diện và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Xơ Đăng. Chương trình cụ thể hóa phương châm "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" bằng những việc làm thiết thực, lâu dài vì trẻ em vùng cao.

Các em được dạy đánh cồng chiêng để bảo tồn văn hóa Xơ Đăng. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC