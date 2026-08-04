Chuyển động Tây nguyên

Bạn đọc Báo SGGP tiếp sức hai bé gái chữa bệnh

SGGPO

Sau khi Báo SGGP đăng bài về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Đặng Hoàng Tiến, nhiều bạn đọc, cơ quan đã chung tay hỗ trợ để hai con gái của anh có thêm điều kiện chữa bệnh

Video: Anh Đặng Hoàng Tiến, cha của hai cháu, gửi lời cảm ơn Báo SGGP, bạn đọc và các đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ gia đình

Sáng 4-8, đại diện Văn phòng Báo SGGP khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ phối hợp UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thăm hỏi, trao 25 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ lần 1 cho hai cháu Đặng Nguyễn Thiên Kim và Đặng Nguyễn Phương Trinh.

Hai cháu là nhân vật trong bài viết “Người cha nghèo chăm hai con gái mang bệnh”, đăng trên Báo SGGP ngày 17-7-2026.

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Đại diện Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến gia đình anh Đặng Hoàng Tiến

Đón nhận khoản hỗ trợ, anh Đặng Hoàng Tiến (sinh năm 1984), cha của hai cháu, gửi lời cảm ơn bạn đọc, Báo SGGP, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt đã quan tâm, đồng hành, giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho các con.

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Đại diện UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình

Gia đình anh Tiến đang thuê một căn nhà nhỏ vừa làm nơi ở, vừa bán cơm mưu sinh. Tủ kính và vài bộ bàn ghế, cũng do người dân hỗ trợ, là những tài sản đáng giá nhất và là phương tiện để anh kiếm sống, nuôi con.

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Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn qua Báo SGGP, Quỹ tín dụng nhân dân Liên Phương (phường Lâm Viên - Đà Lạt) đã đến trao hỗ trợ gia đình

Gia đình có 4 thành viên, vợ anh Tiến bỏ đi nhiều năm trước, mọi gánh nặng dồn lên vai người cha. Thu nhập từ quán cơm bình dân chỉ đủ trang trải cuộc sống, trong khi chi phí điều trị cho hai con vượt quá khả năng xoay xở.

Cháu Đặng Nguyễn Thiên Kim (sinh năm 2015) bị giãn bể thận hai bên. Dù đã được phẫu thuật, bệnh vẫn chưa thể điều trị dứt điểm; cháu thường xuyên đau bụng và tiểu không kiểm soát.

Em gái Kim là Đặng Nguyễn Phương Trinh (sinh năm 2018) có biểu hiện tiểu ra máu và được chẩn đoán viêm cầu thận.

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