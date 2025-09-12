Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ 9 triệu đồng giúp người phụ nữ mù ở Hà Tĩnh

Ngày 12-9, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung đã phối hợp với UBND xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đến động viên, thăm hỏi, trao số tiền 9 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ bà Đinh Thị Dung (sinh năm 1953, trú thôn 3).

Lãnh đạo UBND xã Hương Xuân trao 9 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ bà Đinh Thị Dung

Bà Đinh Thị Dung là nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ mù không có tiền chữa trị”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 18-8-2025.

Bà Dung bị đục thủy tinh thể bẩm sinh nhưng vì gia cảnh quá nghèo, không có điều kiện chữa trị nên bà bị mù lòa hoàn toàn từ năm 30 tuổi. Mỗi khi trái gió trở trời, mắt đau nhức, nước mắt chảy ra kèm mùi hôi khiến bà đau đớn, tiều tụy cả thể chất lẫn tinh thần.

Bi kịch nối tiếp khi năm 2015, chồng bà qua đời do mắc ung thư phổi. Từ ngày chồng mất, bà Dung sống một mình trong căn nhà nhỏ, không thể lao động. Các con dù đã trưởng thành nhưng đều nghèo khó, người làm thuê cuốc mướn, người rời quê vào Nam làm công nhân.

Gần đây, sức khỏe bà Dung suy giảm nghiêm trọng và còn mắc thêm bệnh tim mạch, xương khớp, thoái hóa, không có tiền mua thuốc hay đến bệnh viện. Vợ chồng người con trai ở cùng thôn đã đón bà về chăm sóc, nhưng cũng không có việc làm ổn định. Cuộc sống của bà Dung hiện phụ thuộc vào khoản trợ cấp người tàn tật hơn 520.000 đồng mỗi tháng.

Tiếp nhận số tiền trên, bà Dung bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới Báo SGGP và bạn đọc của báo đã hỗ trợ, giúp đỡ để bà có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh tật và trang trải cuộc sống.

