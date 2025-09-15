Đoàn công tác TPHCM kết thúc chuyến thăm quân, dân biển đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10

Chiều 15-9, Đoàn công tác TPHCM đã hoàn thành chuyến hải trình thăm quân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị - xã hội, thể hiện tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn; đồng chí Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn công tác, cùng hơn 200 thành viên gồm đại diện lãnh đạo thành phố, Quân chủng Hải quân, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở, ngành, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí.

Lan tỏa tình quân - dân gắn bó máu thịt

Trong 8 ngày (8 đến 15-9), đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa: dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tri ân tại Đền Thổ Châu và đảo Nam Du, thăm – tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại nhiều đảo trọng yếu như Hòn Chuối, Hòn Khoai, Thổ Châu, Phú Quốc, Nam Du… và Nhà giàn DK1/10.

Đoàn cũng đã trao tặng quân dân biển đảo nhiều phần quà trị giá hơn 6,5 tỷ đồng, trong đó có công trình “Vườn rau mái che” giúp cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thi, chương trình phát thanh nội bộ… đã thắt chặt tình quân – dân, lan tỏa tinh thần gắn bó máu thịt giữa đất liền và biển đảo. Công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ với gần 100 tin, bài, phóng sự cùng nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật ra đời ngay trong chuyến đi.

Lễ chào cờ giữa trùng khơi – khoảnh khắc thiêng liêng

Ngày 14-9, tại Nhà giàn DK1/10, đoàn công tác đã tham dự lễ chào cờ Tổ quốc trong không khí trang nghiêm, xúc động. Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên biển trời Tổ quốc, hòa cùng tiếng Quốc ca hùng tráng, nhiều đại biểu và chiến sĩ đã rưng rưng nước mắt. Khoảnh khắc ấy khắc sâu niềm tự hào dân tộc, hun đúc thêm ý chí bảo vệ từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của cha ông.

Dịp này, đoàn đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 nhiều phần quà thiết thực trị giá 200 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đóng góp 140 triệu đồng.

Tiếp thêm sức mạnh cho người lính nơi đầu sóng ngọn gió

Phát biểu tổng kết, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên nhấn mạnh, chuyến công tác là minh chứng sống động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Đồng chí Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, khẳng định chuyến hải trình đã giúp đoàn công tác hiểu sâu sắc hơn vị trí chiến lược của biển đảo và những khó khăn gian khổ của quân dân nơi đảo xa; đồng thời là dịp để phát huy truyền thống của TPHCM – một trong những địa phương đi đầu cả nước trong các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đề xuất UBND TP khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và phục vụ chuyến công tác; đồng thời tặng Bằng khen cho nhiều cá nhân, trong đó có phóng viên Báo SGGP.

>> Một số hình ảnh trong chuyến công tác:

VIỆT NGA