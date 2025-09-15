Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Đoàn công tác TPHCM kết thúc chuyến thăm quân, dân biển đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10

SGGPO

Chiều 15-9, Đoàn công tác TPHCM đã hoàn thành chuyến hải trình thăm quân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị - xã hội, thể hiện tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn; đồng chí Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn công tác, cùng hơn 200 thành viên gồm đại diện lãnh đạo thành phố, Quân chủng Hải quân, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở, ngành, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí.

z7014719844778_6faa19000bae930f2fc9fc55aa55309a.jpg

Lan tỏa tình quân - dân gắn bó máu thịt

Trong 8 ngày (8 đến 15-9), đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa: dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tri ân tại Đền Thổ Châu và đảo Nam Du, thăm – tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại nhiều đảo trọng yếu như Hòn Chuối, Hòn Khoai, Thổ Châu, Phú Quốc, Nam Du… và Nhà giàn DK1/10.

z7005583939075_d70563564d9ae83337e351cb50ee38ff.jpg

Đoàn cũng đã trao tặng quân dân biển đảo nhiều phần quà trị giá hơn 6,5 tỷ đồng, trong đó có công trình “Vườn rau mái che” giúp cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

z7014719797419_c073dd9a1a1c7938e74046fc9ef8cc95.jpg

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thi, chương trình phát thanh nội bộ… đã thắt chặt tình quân – dân, lan tỏa tinh thần gắn bó máu thịt giữa đất liền và biển đảo. Công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ với gần 100 tin, bài, phóng sự cùng nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật ra đời ngay trong chuyến đi.

z7014802000748_60702ba38c703e0766ccbbbd2c094fa1.jpg

Lễ chào cờ giữa trùng khơi – khoảnh khắc thiêng liêng

Ngày 14-9, tại Nhà giàn DK1/10, đoàn công tác đã tham dự lễ chào cờ Tổ quốc trong không khí trang nghiêm, xúc động. Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên biển trời Tổ quốc, hòa cùng tiếng Quốc ca hùng tráng, nhiều đại biểu và chiến sĩ đã rưng rưng nước mắt. Khoảnh khắc ấy khắc sâu niềm tự hào dân tộc, hun đúc thêm ý chí bảo vệ từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của cha ông.

z7013392126313_806dceb02e121dec94df1f4982269c7b.jpg

Dịp này, đoàn đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 nhiều phần quà thiết thực trị giá 200 triệu đồng, trong đó Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đóng góp 140 triệu đồng.

65H03464.JPG

Tiếp thêm sức mạnh cho người lính nơi đầu sóng ngọn gió

Phát biểu tổng kết, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên nhấn mạnh, chuyến công tác là minh chứng sống động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Đồng chí Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, khẳng định chuyến hải trình đã giúp đoàn công tác hiểu sâu sắc hơn vị trí chiến lược của biển đảo và những khó khăn gian khổ của quân dân nơi đảo xa; đồng thời là dịp để phát huy truyền thống của TPHCM – một trong những địa phương đi đầu cả nước trong các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo.

z7014719834181_fe795aebb29e79f943c4e586e3763f64.jpg

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đề xuất UBND TP khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và phục vụ chuyến công tác; đồng thời tặng Bằng khen cho nhiều cá nhân, trong đó có phóng viên Báo SGGP.

>> Một số hình ảnh trong chuyến công tác:

z7014719830083_2ebf084362870c385f462959428c122c.jpg
z7014763688652_af59e31d22a01b81916d8d1bbe525d0f.jpg
z7014758607404_05dea4b0b4bb93745d0833ad0753305e.jpg
z7014752950143_8586117bfb165079f17335e564a7f0c2.jpg
z7014719862340_4a77830038aa2e9ec9f13cae2dcb3b86.jpg
z7014719865376_62a40c614e4a9647519255ffcb893b2b.jpg
z7014739542752_243214e9f694a3a8a900b73155341e66.jpg
z7014719802305_e919ca3903953d3a6c2ead6298a1e45c.jpg
z7014719792633_6c15220c0a5afd94dbd4b9d551da7a96.jpg
z7005529058351_9c9c8ef8ef9f1352488c8cfe5765077d.jpg
z7005522511195_e782594cd456ab35106734c8405874c3.jpg
z7005513678263_93f15c48f426b5c4cfb606199f9c7173.jpg
z7005016697260_96560162fe8b32be68f6bd8802de8779.jpg
z6998092188649_cecd5940df3fb4dfd8e099a5d41ee776.jpg
z7014719876201_50e5d54453ea6e20dc5cf4d67ddf6ea0.jpg
Tin liên quan
VIỆT NGA

Từ khóa

DK1/10 Tình quân Quân chủng Hải quân Lữ đoàn 125 Đặc khu Thổ Châu Bùi Quang Quyền biển đảo Tây Nam Nhà giàn DK1/10

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn