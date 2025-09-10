Trao tiền hỗ trợ 3 bệnh nhân nghèo ở Huế

Đại diện các gia đình cảm ơn bạn đọc Báo SGGP đã kịp thời giúp đỡ, tiếp thêm động lực để người bệnh tích cực điều trị, chiến thắng bệnh tật.

Phóng viên Báo SGGP trao 23 triệu đồng giúp cháu Tường Vy chữa bệnh

Chiều 10-9, phóng viên Báo SGGP thường trú tại TP Huế phối hợp Phòng Công tác Xã hội & Chăm sóc Khách hàng Bệnh viện Trung ương Huế đến thăm, trao 23 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cháu Mai Thị Tường Vy (trú thôn Viễn Trình, xã Phú Vang, TP Huế, bị ung thư xương). Cháu Vy là nhân vật trong bài: "Anh thợ hồ mong gánh bệnh tật cho con" đăng mục Địa chỉ cần giúp của Báo SGGP số ra ngày 11-8.

Chị Trần Thị Loãng là mẹ của cháu Tường Vy cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ kịp thời của Báo SGGP. Đồng thời cho biết, sau khi báo đăng bài, nhiều người đã đến thăm và hỗ trợ gia đình với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng để thuốc men điều trị cho cháu Vy.

Trao tiền hỗ trợ cháu Lê Minh Hoàng chữa bệnh

Dịp này, phóng viên Báo SGGP đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế trao 6,5 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ lần 3 (lần 1 là 20 triệu, lần 2 là 6 triệu đồng) cho bé Lê Minh Hoàng (trú tại Quảng Trị) chữa bệnh.

Bé Hoàng bị bệnh ung thư tủy đã điều trị gần 2 năm nay tại Bệnh viện Trung ương Huế, cũng là nhân vật trong bài viết: "Lâm cảnh bế tắc vì mẹ và con trai mắc bệnh ung thư", đăng trên Báo SGGP số ra ngày 27-12-2004.

Báo SGGP trao tiền hỗ trợ mẹ con bà Cái Thị Tím

Đồng thời, trao 10.700.000 đồng mà Báo SGGP hỗ trợ lần 2 (lần 1 là 29 triệu đồng) giúp mẹ con bà Cái Thị Tím (xã Phú Lộc, TP Huế) chữa bệnh.

Mẹ con bà Tím đều mắc trọng bệnh, Báo SGGP đã phản ánh trong bài viết “Cả nhà mắc trọng bệnh sau khi mẹ cắt thận ghép cho con trai”, đăng trên mục Địa chỉ cần giúp của Báo SGGP số ra ngày 16-6.

Thay mặt gia đình, bà Tím cảm ơn Báo SGGP đã kịp thời giúp đỡ mẹ con bà vượt qua khó khăn ngặt nghèo; tiếp thêm động lực để 3 mẹ con tích cực điều trị, chiến thắng bệnh tật.

VĂN THẮNG