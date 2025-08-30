Bạn đọc giúp bà Yech 28 triệu đồng để nuôi con gái và 3 cháu ngoại

Trước hoàn cảnh khó khăn, bạn đọc Báo SGGP đã 2 lần hỗ trợ bà Yech với số tiền 28 triệu đồng, để giúp bà có điều kiện nuôi các cháu thơ dại.

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho bà Yech

Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) vừa phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) trao 9 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 2 cho Yech (SN 1957, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).

Như vậy, qua 2 đợt, gia đình bà Yech được bạn đọc hỗ trợ 28 triệu đồng.

Bà Yech là trụ cột duy nhất trong gia đình. Bà hiện sống với con gái và 3 cháu ngoại. Con gái bà, chị Ylưn, có biểu hiện rối loạn tâm lý, khả năng nhận thức hạn chế. Chị không có việc làm, không thể nuôi ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn học.

Gia đình bà Yech thuộc diện hộ nghèo, đất canh tác ít, bạc màu, đời sống hết sức chật vật. Gần 70 tuổi, bà Yech vẫn gắng gượng đi làm thuê, cuốc đất, nhổ cỏ để kiếm tiền nuôi cả nhà. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã kết nối đến Báo SGGP với mong muốn bạn đọc báo chung tay giúp đỡ.

Lãnh đạo UBND xã Biển Hồ động viên gia đình vượt qua khó khăn, nuôi dạy các cháu khôn lớn

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, UBND xã Biển Hồ thay mặt gia đình cảm ơn Báo SGGP, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng bạn đọc đã chung tay giúp đỡ công dân địa phương. UBND xã Biển Hồ cho biết, sẽ định hướng bà Yech sử dụng tiền hỗ trợ để nuôi dạy các cháu khôn lớn.

HỮU PHÚC