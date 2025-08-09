Trao 10,4 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 3 hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung đã phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh trao thêm đợt 3 với số tiền 10,4 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 9-8, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung đã phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến động viên, thăm hỏi và trao đợt 3 số tiền 5,4 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình chị Đặng Thị Thu (42 tuổi, trú thôn Phú Hưng, xã Hương Khê - đợt 1 và đợt 2 đã trao 22 triệu đồng); trao đợt 3 số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ hai chị em ruột Phạm Khánh Băng (11 tuổi), Phạm Quốc Huy (10 tuổi, trú thôn Đồng Phúc, xã Sơn Giang - đợt 1 và đợt 2 đã trao 33 triệu đồng).

Chị Đặng Thị Thu và anh Nguyễn Văn Nhân tiếp nhận 5,4 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 3

Chị Đặng Thị Thu là nhân vật trong bài viết “Gia cảnh bi đát khi cả nhà cùng mắc bệnh”, đăng trên Báo SGGP ngày 16-12-2024. Chị Thu từng bị tai nạn lao động, phải phẫu thuật tháo bỏ các khớp ngón tay trái từ năm 2010; ngoài ra, chị còn bị bệnh u tuyến giáp, đã phẫu thuật, sức khỏe yếu.

Chồng chị Thu là anh Nguyễn Văn Nhân (41 tuổi) bị teo cơ, bại liệt chân, thường xuyên phải đi bệnh viện để điều trị. Cha mẹ của anh Nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, lại bị thêm bệnh về tim mạch, xương khớp, huyết áp.

Em Phạm Quốc Huy và người thân tiếp nhận 5 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 3

Hai chị em ruột Phạm Khánh Băng và Phạm Quốc Huy là nhân vật trong bài viết “Mẹ bỏ đi, bố qua đời đột ngột”, đăng trên Báo SGGP số ngày 5-8-2024. Thời gian qua, cuộc sống của hai chị em Phạm Khánh Băng chủ yếu dựa vào bà nội và người cô là bà Phạm Thị Long (59 tuổi). Hiện nay, bà nội cũng mới mất, còn người cô thì hoàn cảnh rất khó khăn, không có việc làm, sức khỏe yếu.

Tiếp nhận số tiền trên, gia đình chị Thu, cháu Băng và đại diện chính quyền địa phương bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo SGGP và bạn đọc của báo đã kịp thời quan tâm, giúp đỡ để có thêm nguồn kinh phí điều trị bệnh tật, trang trải cuộc sống.

DƯƠNG QUANG