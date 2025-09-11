Bản tin tối 11-9: Công dân Việt Nam tại Nepal, Qatar vẫn an toàn; Những dòng suối ở Đà Lạt đang bị “bóp nghẹt”

Bản tin tối 11-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I; Công dân Việt Nam tại Nepal, Qatar vẫn an toàn; Chủ đầu tư chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung, cư dân chưa được cấp sổ hồng; Vụ thi công hồ chứa, dân mất đường vận chuyển nông sản: 14 hộ dân hiến đất làm đường; Những dòng suối ở Đà Lạt đang bị “bóp nghẹt”; "Mưa đỏ" là phim Việt đầu tiên vượt mốc 600 tỷ đồng