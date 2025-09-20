Bảng quảng cáo cá cược "mọc" trên tuyến đường nối Nha Trang - Cam Ranh

Sáng 20-9, phóng viên Báo SGGP ghi nhận, trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) xuất hiện một bảng quảng cáo có diện tích lớn, đặt đèn chiếu sáng vào ban đêm.

Bảng quảng cáo trò chơi đánh bạc trực tuyến nằm tại đại lộ Nguyễn Tất Thành, địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Bảng quảng cáo này đặt ngay sát đại lộ, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi phương tiện. Nội dung quảng cáo giới thiệu dưới dạng “xổ số, giải trí”, nhưng khi truy cập vào đều được dẫn đến trò chơi cá cược trực tuyến, yêu cầu người chơi tạo tài khoản và nạp tiền để tham gia đặt cược.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, sẽ yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra vấn đề trên.

Đại lộ Nguyễn Tất Thành là tuyến đường huyết mạch nối khu vực Nha Trang với sân bay Cam Ranh. Lưu lượng phương tiện trên tuyến rất lớn, đi qua khu vực Bãi Dài - điểm đến du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng. Việc xuất hiện bảng quảng cáo lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến tại đây không chỉ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

HIẾU GIANG