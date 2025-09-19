Thi công đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh: Bụi mù ảnh hưởng cuộc sống người dân

Nhiều hộ dân ở phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phản ánh đến đường dây nóng Báo SGGP về việc gần 2 năm qua phải sống chung với bụi, ô nhiễm và mất an toàn bên quốc lộ 1A (QL1A). Theo người dân, hệ lụy họ gánh chịu là do sự cẩu thả, hời hợt của nhà thầu thi công đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Từ phản ánh của người dân, phóng viên Báo SGGP có mặt tại đoạn QL1A qua Tổ 2, Khu phố 8 (phường Quy Nhơn Tây) để ghi nhận. Tại đây, mặt đường hư hỏng nặng với nhiều “ổ gà”, bị sạt vỡ, bụi đất đá phủ trắng xóa. Giữa trưa nắng, từng đoàn xe tải chở đất đá hòa cùng dòng xe khách, xe container chạy tấp nập khiến QL1A thường xuyên ùn ứ, bụi bủa vây nhà dân, cây cối ven đường. Dọc tuyến đường, hàng quán, vườn tược đều phủ bụi, phần lớn hộ dân phải đóng kín cửa, giăng bạt rèm để chống bụi.

Xe tải chở đất văng bụi mù mịt khi qua QL1A đoạn phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

Ông Đặng Văn Minh (cựu chiến binh, ở Khu phố 8) bức xúc nói: “Hàng ngày, các xe tải chở đất, đá thi công đường cao tốc chạy nhanh như xe “điên”, không hề để ý gì đến người dân. Những ngày mùa nắng, đường phát sinh bụi bủa vây tứ phía, nhưng nhà thầu đường cao tốc không bố trí phương tiện, nhân lực tưới nước chống bụi. Khi người dân phản ánh thì họ làm theo kiểu đối phó cho có, rất bất cập. Còn mùa mưa thì đường sá hư hỏng, lầy lội, “ổ gà” khắp nơi rất nguy hiểm”.

Bà Nguyễn Thị Thuận (cùng Tổ dân phố 2) lo lắng tương tự: “Mỗi ngày, bụi bao phủ nhà cửa, đồ dùng, nước uống, cây cối khiến gia đình tôi rất bất an. Đứa cháu tôi bị ho liên tục, phải nhập viện, chúng tôi nghi do bụi ảnh hưởng đến phổi. Dọc QL1A đã có ít nhất 7 hộ dân chuyển đi nơi khác để trốn bụi, hàng quán đóng cửa vì bụi”.

Còn tại nhà ông Phạm Công Dịu (64 tuổi), đơn vị thi công đào một mương thoát nước rất sâu nhưng để dở dang, tạo thành vực sâu như “bẫy tử thần” trước nhà… Theo người dân, hiện có 180 hộ dân ở Khu phố 8 đang sống khổ vì bụi ven QL1A. Cử tri, người dân nhiều lần kiến nghị, “cầu cứu” khắp nơi nhưng đến nay tình trạng vẫn tiếp diễn.

Qua tìm hiểu, QL1A qua Khu phố 8 (phường Quy Nhơn Tây) do nhà thầu BOT Nam Bình Định quản lý, khai thác; quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm Khu Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam). Trước đó, Khu Quản lý đường bộ 3 cấp phép cho Ban Quản lý dự án 85 sử dụng QL1A phục vụ thi công Gói thầu 11 đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Quá trình sử dụng, nhà thầu phải đảm bảo an toàn, môi trường, đời sống người dân và khắc phục các hư hỏng, đảm bảo mặt đường êm thuận.

“Mới đây, tại cuộc họp với chúng tôi, Ban Quản lý dự án 85 cam kết xong trong 20-7, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục xong”, một đại diện Trạm BOT Nam Bình Định cho biết.

NGỌC OAI